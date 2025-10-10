few clouds
ГРАДОНАЧЕЛНИК ЗРЕЊАНИНА ПРЕД НОВИНАРИМА ПОПИО ЧАШУ ВОДЕ “Апсолутно је безбедна и у складу са свим правилницима”

10.10.2025. 13:15 13:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
симо салапура
Фото: Град Зрењанин

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура обратио се данас новинарима и поновио синоћне тврдње - након више од 21 године овај град има исправну воду за пиће.

-Вода је апсолутно безбедна и у складу са свим правилницима и регулативама – казао је Симо Салапура, обраћајући се новинарима у Градској кући, а затим је и попио чашу воде.

2
Фото: Град Зрењанин

Према његовим тврдњама, од 22. маја траје мониторинг на градској водоводној мрежи и за то време је урађено на стотине анализа. 

-Претходних дана створили су се услови да Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ поднесе захтев надлежној санитарној инспекторки да се решење којим је уведена забрана воде за пиће стави ван снаге. Вода за пиће у Зрењанину је исправна, безбедна за употребу и кување, тачније дозвољена је за све оно за шта је до сада била забрањена – поручио је Салапура.

гр
Фото: Град Зрењанин

Он је оценио да је ово историјски дан за Зрењанин и уједно се захвалио грађанима који су имали стрпљења. 

-Решили смо један велики проблем који нам је одузимао много ресурса и времена. Имамо још тога о чему ћемо накнадно причати када је у питању ова тема, односно наставак ефикаснијег управљања целокупним системом водоснабдевања на територији града Зрењанина - рекао је градоначелник, додајући да све ово не би било могуће да није било помоћи и подршке Владе Републике Србије и Покрајинске владе.

симо салапура вода Зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
