Нови Сад
ОТВОРЕНО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ На стази трчало више од 1.800 малишана (ФОТО)

10.10.2025. 13:22 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед отворила је данас школско-спортско такмичење у атлетици „Од школске клупе до атлетске стазе", које организује Атлетски клуб „Борац" са Клисе уз подршку Града Новог Сада.

-Атлетика је један од темељних спортова који, поред пливања, игра кључну улогу у свеукупном развоју деце. Овакви догађаји нису само спортска дешавања, већ и прилика да се најмлађи мотивишу да се баве физичком активношћу, развијају дисциплину и граде самопоуздање. Град константно ради на унапређењу школског спорта и промоцији атлетике, што је свакако допринело освајању титуле „Европски град спорта 2026.“ Ове године из буџета је издвојено 18.750.00 динара за атлетику као грану спорта, а Град ће наставити са подршком и у наредном периоду-рекла је Татјана Медвед. 

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

На такмичењу су учествовала деца предшколског и школског узраста из свих делова града, са великом заступљеношћу деце са Клисе, Слане баре и Видовданског насеља. 

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Надметање се одвијало у дисциплинама од 100 до 800 метара, у различитим старосним категоријама. 

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Победници су освојили златне, сребрне и бронзане медаље, док су такмичари до седмог места били награђени дипломама.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад
