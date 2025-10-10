few clouds
БЕСПЛАТАН ПРЕГЛЕД ДЕЧЈИХ АУТО-СЕДИШТА Уверите се да дете превозите безбедно

10.10.2025. 11:49 12:13
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Фото: Canva / ilustracija

Акција бесплатног прегледа дечјих ауто-седишта биће организована сутра од 11 до 13 сати, на паркингу у Мичуриновој улици, преко пута Новосадског сајма.

Акција је намењена свим родитељима и осталим заинтересованим лицима, који желе да провере да ли ауто-седиште које користе одговара узрасту њиховог детета, да ли је седиште правилно постављено у возилу, и да ли је њихово дете правилно везано током вожње.

Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја Србије, деца у нашој земљи данас чешће страдају као путници у возилу, него као пешаци. Велика већина њих била би поштеђена повреда или би њихове повреде биле лакше, да су била правилно везана у дечијим ауто-седиштима. Зато се и дошло на идеју да се ова активност реализује, и едукацијом адекватно реагује.

Акцију спроводи Центар за унапређење безбедности у саобраћају у сарадњи са едукованим саветницима за ауто-седишта из компаније „Safety car seats”.

Нови Сад
