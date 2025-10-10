ГОРИВО ПОЈЕФТИНИЛО У СРБИЈИ Погледајте нове цене на пумпама до следећег петка
10.10.2025. 11:22 11:26
У наредних недељу дана литар евродизела коштаће 194 динара, док је цена бензина 178 динара.
Ако поредимо цене са износима од претходне недеље, дизел и бензин појефтинили су за динар.
Упркос америчким санкцијама, које су ступиле јуче ујутру на снагу на пумпама Нафтне индустрије Србије све функционише уобичајено, а у то се уверила и екипа Курир Бизниса.
На бензинској пумпи званој "Дејтонка" код Ушћа у Београду возачи су без проблема точили све врсте горива и није било никаквих гужви.
Како смо сазнали од возача које смо затекли при уласку на бензинску пумпу нико од њих не страхује да горива неће бити и да ће морати да праве залихе.
Иначе, подсетимо, на НИС-овим пумпама од јуче није могуће гориво плаћати ВИСА платним картицама.