ГОРИВО ПОЈЕФТИНИЛО У СРБИЈИ Погледајте нове цене на пумпама до следећег петка

10.10.2025. 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
Курир/Дневник
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

У наредних недељу дана литар евродизела коштаће 194 динара, док је цена бензина 178 динара.

Ако поредимо цене са износима од претходне недеље, дизел и бензин појефтинили су за динар.

Упркос америчким санкцијама, које су ступиле јуче ујутру на снагу на пумпама Нафтне индустрије Србије све функционише уобичајено, а у то се уверила и екипа Курир Бизниса.

На бензинској пумпи званој "Дејтонка" код Ушћа у Београду возачи су без проблема точили све врсте горива и није било никаквих гужви.

Како смо сазнали од возача које смо затекли при уласку на бензинску пумпу нико од њих не страхује да горива неће бити и да ће морати да праве залихе.

Иначе, подсетимо, на НИС-овим пумпама од јуче није могуће гориво плаћати ВИСА платним картицама.

Извор:
Курир/Дневник
Пише:
Дневник
