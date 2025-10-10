overcast clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОИЗВОДЊА НА МИНИМУМУ! Огласио се ЕПС: Суша узела данак, мале количине падавина стављају хидроелектранe на муке

10.10.2025. 14:34 14:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
TANJUG/Elektroprivreda Srbije/ Danilo Mijatović
Фото: TANJUG/Elektroprivreda Srbije/ Danilo Mijatović

БЕОГРАД: Електропривреда Србије саопштила је данас да ће због изразито неповољних хидролошких прилика у другој сушној години заредом, производња електричне енергије у хидроелектранама тог предузећа ове године бити најнижа у историји производње ЕПС-а.

Узрок лоше хидролошке ситуације су изузетно мале количине падавина у сливовима Дрине и Дунава у последњих 18 месеци, наведено је у саопштењу.

Недостатак падавина (снег, киша) у Немачкој, Аустрији, Словенији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, утицао је на водостаје Дрине и Дунава у Србији, периодични кишни периоди ове године у нашој земљи, као и недавне падавине немају утицај на доток на наше хидроелектране.

Од почетка године хидро капацитети произвели су око 6,5 милијарди киловат-сати електричне енергије, а од тога да ли ће се и колико поправити хидролошка ситуација наредних месеци зависиће и коначни резултат, кажу у ЕПС-у.

Како је истакнуто, извесно је да ће хидро производња у 2025. години бити мања за око 25 одсто од прошлогодишње, а за чак 40 одсто нижа него 2023. године када су хидроелектране произвеле 12,66 милијарди kWh електричне енергије.

Очекивања су да ће производња хидроелектрана бити око осам милијарди kWh, што је мање и од до сада најмање годишње од 8,3 милијарде kWh која је забележена пре 36 година.

Урађене ревитализације у хидроелектранама "Ђердап 1", "Бајина Башта", "Зворник" допринеле су томе да обновљени агрегати раде са изузетно високом спремношћу и ефикасношћу и сваку кап воде претварају у енергију.

Фото: Youtube Printscreen

Ипак, дотоци на рекама увек диктирају производњу, а на Дрини и Дунаву, где су највеће ХЕ у ЕПС-у, током свих месеци ове године били су далеко нижи од вишегодишњих просека.

Колико је водостај низак сведочи и то да је током ове и прошле године било периода када Дунав није био плован.

Од почетка овог века, вишегодишњи просечан доток на Дунаву је 5.257 кубика у секунди, а током ове године био је свега 3.822  кубна метра у секунди.

И на Дрини је, како је наведено, слична ситуација, током последњих шест месеци бележе се веома ниски дотоци, а просечан доток у 2025. години је свега 239 кубних метара у секунди, скоро 100 кубика мање од вишегодишњег просека, наводи ЕПС.

Са друге стране, веома је значајно што се резервама у акумулацијама управља пажљиво и плански како би се сачувале за предстојећу зимску сезону.

електропривреда србије хидроелектрана
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај