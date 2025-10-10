ПРОИЗВОДЊА НА МИНИМУМУ! Огласио се ЕПС: Суша узела данак, мале количине падавина стављају хидроелектранe на муке
БЕОГРАД: Електропривреда Србије саопштила је данас да ће због изразито неповољних хидролошких прилика у другој сушној години заредом, производња електричне енергије у хидроелектранама тог предузећа ове године бити најнижа у историји производње ЕПС-а.
Узрок лоше хидролошке ситуације су изузетно мале количине падавина у сливовима Дрине и Дунава у последњих 18 месеци, наведено је у саопштењу.
Недостатак падавина (снег, киша) у Немачкој, Аустрији, Словенији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, утицао је на водостаје Дрине и Дунава у Србији, периодични кишни периоди ове године у нашој земљи, као и недавне падавине немају утицај на доток на наше хидроелектране.
Од почетка године хидро капацитети произвели су око 6,5 милијарди киловат-сати електричне енергије, а од тога да ли ће се и колико поправити хидролошка ситуација наредних месеци зависиће и коначни резултат, кажу у ЕПС-у.
Како је истакнуто, извесно је да ће хидро производња у 2025. години бити мања за око 25 одсто од прошлогодишње, а за чак 40 одсто нижа него 2023. године када су хидроелектране произвеле 12,66 милијарди kWh електричне енергије.
Очекивања су да ће производња хидроелектрана бити око осам милијарди kWh, што је мање и од до сада најмање годишње од 8,3 милијарде kWh која је забележена пре 36 година.
Урађене ревитализације у хидроелектранама "Ђердап 1", "Бајина Башта", "Зворник" допринеле су томе да обновљени агрегати раде са изузетно високом спремношћу и ефикасношћу и сваку кап воде претварају у енергију.
Ипак, дотоци на рекама увек диктирају производњу, а на Дрини и Дунаву, где су највеће ХЕ у ЕПС-у, током свих месеци ове године били су далеко нижи од вишегодишњих просека.
Колико је водостај низак сведочи и то да је током ове и прошле године било периода када Дунав није био плован.
Од почетка овог века, вишегодишњи просечан доток на Дунаву је 5.257 кубика у секунди, а током ове године био је свега 3.822 кубна метра у секунди.
И на Дрини је, како је наведено, слична ситуација, током последњих шест месеци бележе се веома ниски дотоци, а просечан доток у 2025. години је свега 239 кубних метара у секунди, скоро 100 кубика мање од вишегодишњег просека, наводи ЕПС.
Са друге стране, веома је значајно што се резервама у акумулацијама управља пажљиво и плански како би се сачувале за предстојећу зимску сезону.