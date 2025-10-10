overcast clouds
АКО ВАШЕ ДЕТЕ ИМА ОВУ КАБАНИЦУ – ВРАТИТЕ ЈЕ ОДМАХ И ДОБИЋЕТЕ НОВАЦ Постоји ризик од дављења!

10.10.2025. 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф Бизнис/ Танјуг
кабаница
Фото: NEPRO

Дечја кабаница McKinley тип „Lambaol II jrs” повлачи се са тржишта Србије јер се на капуљачи налазе учкури који су дужи од прописаних, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).

Као разлог је наведен ризик од дављења.

Како је наведено, предузете мере се односе на производе продате у периоду од 1. априла 2023. до 5. августа 2025. године.

Потрошачи су позвани да врате производ у продавнице где ће им бити извршен повраћај новца, наведено је.

Подаци о производу

Бренд: McKinley

Модел: Lambaol II jrs

Сировински састав: 100% полиестер

Земља порекла: Бангладеш

Извор:
Телеграф Бизнис/ Танјуг
Пише:
Дневник
