АКО ВАШЕ ДЕТЕ ИМА ОВУ КАБАНИЦУ – ВРАТИТЕ ЈЕ ОДМАХ И ДОБИЋЕТЕ НОВАЦ Постоји ризик од дављења!
10.10.2025. 15:02 15:05
Коментари (0)
Дечја кабаница McKinley тип „Lambaol II jrs” повлачи се са тржишта Србије јер се на капуљачи налазе учкури који су дужи од прописаних, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).
Као разлог је наведен ризик од дављења.
Како је наведено, предузете мере се односе на производе продате у периоду од 1. априла 2023. до 5. августа 2025. године.
Потрошачи су позвани да врате производ у продавнице где ће им бити извршен повраћај новца, наведено је.
Подаци о производу
Бренд: McKinley
Модел: Lambaol II jrs
Сировински састав: 100% полиестер
Земља порекла: Бангладеш