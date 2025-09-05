ХИТНО ПОВУЧЕНЕ СА ТРЖИШТА ПОЗНАТЕ ЦИПЕЛЕ! Утврђено да садрже канцерогене супстанце опасне по здравље
Повучени производ представља хемијски ризик због одређених супстанци класификованих као канцерогене.
Познати трговачки ланац "Кик" повлачи ципеле у Хрватској јер је утврђено да су канцерогене.
Наиме, реч је о женским ципелама марке "Јанина" са серијским бројем производа 1201473/002. Увозник за Хрватску је немачки трговачки ланац "КИК Textilien und Non – Food GmbH", а дистрибутер је "Kik Textilien und Non-Food Croatia". Земља порекла ципела је Кина, открио је Државни инспекторат Републике Хрватске.
Повучени производ представља хемијски ризик због одређених супстанци класификованих као канцерогене, мутагене или репродуктивно токсичне супстанце јер прелазе максимално дозвољену количину. Производ је високо канцерогена супстанца дибензо(а,х)антрацен (ДБА), која настаје непотпуним сагоревањем органске материје, обично у производњи или контролисаним хемијским процесима. Може се пренети на људе удисањем или контактом са контаминираним предметима, пише Даница.хр.
„Обавезна мера је уништавање целе пошиљке обуће. Потрошачи који су купили предметну обућу позивају се да престану да је користе“, саопштио је Државни инспекторат.