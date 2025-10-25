СТРПИМО СЕ ДО СРЕДЕ У Србији сутра облачно, местимично са ОБИЛНОМ КИШОМ, температура до 17 степени ПРОЛЕПШАЊЕ ТЕК СРЕДИНОМ НЕДЕЉЕ
У Србији ће сутра бити претежно облачно, местимично са кишом и локалним пљусковима и максималном температуром до 17 степени.
Како је саопштио Републички хидро-метеоролошки завод (РХМЗ), после подне, увече и током ноћи на југу и југоистоку Србије локално се очекује већа количина падавина, у већини места од 20 до 40 mm, понегде и до 70 mm.
Ветар слаб и умерен, у планинским пределима краткотрајно и јак, јужни и југозападни, увече и током ноћи у скретању на северозападни.
Најнижа температура од 8 до 11, највиша дневна од 13 до 17 степени.
РХМЗ упозорава на већу количину падавинаУ ОВИМ КРАЈЕВИМА
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је да се 26. и 27. октобра на подручју јужне и југоисточне Србије очекује већа количина падавина.
У недељу после подне и увече, као и током ноћи и у понедељак ујутру на југу и југоистоку Србије локално се очекује већа количина падавина, у већини места од 20 до 40 mm, понегде и до 70 mm, objavljeno је на сајту РХМЗ-а.
Наранџасти метео-аларм, који означава опасно време, сутра ће бити на снази у југоисточној Србији и на подручју АП Косово и Метохија.
У Београду претежно облачно, повремено са кишом и локалним пљусковима.
Ветар слаб и умерен јужни, крајем дана у скретању на северозападни.
Најнижа температура око 11, а највиша око 15 степени.
Према изгледима за седам дана, у понедељак и уторак променљиво облачно и хладније, местимично са кишом, само у Војводини углавном суво а слаба пролазна киша се очекује само понегде у понедељак крајем дана и током ноћи ка уторку.
Од среде стабилизација времена уз пораст температуре и дуже сунчане интервале.