Шокантан снимак кружи Балканом СТУДЕНТЕ МРТАВ ПИЈАН ВОЗИО ДО ОПАТИЈЕ, СКОРО СЕ ЗАБИО У ОГРАДУ
„Ало, ало!“ – били су повици узнемирених хрватских студената које је пијани возач аутобуса у раним јутарњим сатима возио до Опатије на конференцију. Возач је, пише 24сата, под утицајем алкохола од 2,02 промила возио студенте Здравствене високе школе.
„Кад смо кренули, он је лелујао путем, а како је било магловито, прво смо мислили да не види. Било нам је све чудније и чудније. Замало је ударио два камиона, у једном тренутку били смо на ивици моста, скоро слетели. Тад смо дигли панику. Лагали смо да је људима на крају аутобуса лоше, па је угасио грејање“, испричала нам је студенткиња.
„Викали смо да стане на зауставну траку. Одбијао је. Говорили смо му да мора да стане на следећем одморишту. Стао је код Купјака. Тамо је зауставио аутобус, побегао и сакрио се иза камиона. Ми смо одмах позвали полицију. Било нас је страх. Они су га нашли у грмљу, у џепу је имао вотку и сокиће“, испричала нам је студенткиња.
„Тачно је да је имао преко два промила алкохола у крви. Затекли смо га на месту догађаја. Задржан је на отрежњењу. Поступак је у току, а студентима је организатор обезбедио нови превоз“, саопштила је полиција.
Из „Фијакер травела“, који је организовао пут, рекли су да су за инцидент сазнали из медија, пише хрватски магазин 24 сата.
„Све смо сазнали преко вести. Не знам шта да кажем. Ујутро није био пијан, ја не могу да радим алкотест возачима. Не знам ни сам шта да кажем. Отишао сам до полиције, по студенте је стигао други возач. Возач ће вероватно добити отказ“, рекли су укратко.