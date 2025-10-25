overcast clouds
МАЛОЛЕТНИЦИ ТЕРОРИШУ ПОДГОРИЧАНЕ Један обио локал због новца за коцкање, двојица украла новчаник и обили мењачницу

25.10.2025. 15:51 15:55
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
полиција
Фото: РИНА/Илустрација

ПОДГОРИЦА: Три малолетника ухапшена су у Подгорици због сумње да су починили три тешке крађе на територији главног града Црне Горе. Они се сумњиче да су отуђили новац и документа од физичких и правних лица.

По налогу поступајућег тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици полицијски службеници су лишили слободе малолетно лице старо 17 година, због сумње да је извршило кривично дело тешка крађа, на штету једног угоститељског објекта у насељу Стари Аеродром.

Сумња се да је малолетник, заједно са лицем Б.С. (20) око 4 часа иза поноћи, дошао до поменутог објекта, и да је употребом физичке силе отворио прозор како би Б.С. могао да уђе у унутрашњост објекта и отуђи новац.

Након што су отуђили извесну количину новца, ова лица су уочила пролазнике и полицијске службенике, и дала се у бекство. Полиција је том приликом лоцирала Б.С. у улазу оближње зграде где се скривао, док је малољтник накнадно идентификован и лишен слободе.

Они су, како се сумња, новац намеравали да потроше на игре на срећу.

Полицијски службеници су по налогу тужиоца лишили слободе два малолетна лица старости 16 година због сумње да су извршили кривична дела тешка крађа на штету физичког и правног лица.

Сумња се да су 22. октобра, дошли до једног маркета у Подгорици, где су од запосленог лица отуђили новчаник у којем је било преко 200 евра, лична карта, банковна картица и остала документа.

Они су наредног дана, поломили стакло на вратима једне кладионице, ушли у објекат и отуђили новац у износу од преко 500 евра.

Лица ће данас, уз кривичне пријаве, бити спроведена на даљу надлежност надлежном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Подгорици.

подгорица малолетници пљачкаши
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
25.10.2025. 11:20 11:26
