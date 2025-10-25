ПОСКУПЉУЈЕ ТАКСИ ВОЖЊА Старт 180, а километар 85 динара
КРАГУЈЕВАЦ: Градско веће у Крагујевцу усвојило је Решење о утврђивању јединичних цена за такси превоз у овом граду, у складу са захтевом Уговорне привредне такси коморе и спроведеном анкетом међу регистрованим пружаоцима услуга.
Према новој тарифи, старт вожње износи 180 динара у дневној и ноћној вожњи, радним и нерадним данима, укључујући празнике.
Цена пређеног километра износи 85 динара у дневној вожњи радним данима, док ће у ноћној вожњи, недељом и празницима километар коштати 90 динара.