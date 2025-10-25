scattered clouds
ПОСКУПЉУЈЕ ТАКСИ ВОЖЊА Старт 180, а километар 85 динара

25.10.2025. 12:27 12:33
такси
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

КРАГУЈЕВАЦ: Градско веће у Крагујевцу усвојило је Решење о утврђивању јединичних цена за такси превоз у овом граду, у складу са захтевом Уговорне привредне такси коморе и спроведеном анкетом међу регистрованим пружаоцима услуга.

Према новој тарифи, старт вожње износи 180 динара у дневној и ноћној вожњи, радним и нерадним данима, укључујући празнике.

Цена пређеног километра износи 85 динара у дневној вожњи радним данима, док ће у ноћној вожњи, недељом и празницима километар коштати 90 динара.

такси превоз поскупљење крагујевац
Вести Друштво
