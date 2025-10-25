ДОБРА И ЕФИКАСНА ИГРА ФУДБАЛЕРА ОСНОВ ЗА ПОЗИВНИЦУ НАВИЈАЧИМА НА ИСПИТ СА ЗВЕЗДОМ: Дерби за оверу квалитетне јесени
Други узастопни Вошин резултатски тријумф идентичним резултатом (4:1) даје за право свима који су, после двонедељне првенствене паузе, наговештавали след дешавања ка врху суперлигашке табеле.
Колико сами резултати, храбри и податак да су остварени и код куће и на гостовању. Тиме је материјализовано и декларативно опредељење стручног штаба да је најважнији први следећи меч, без обзира да ли на “Карађорђу“ или било где у Србији. Отворен наступ, нападачки стил, вера у сопствене могућности, на гол више, све су то елементи на којима Вошин колектив има поуздан основ за позивницу навијачима да им се на трибинама „Карађорђа“ придруже на испитима који следе.
- Да будемо искрени, у Крушевцу смо очекивали значајнији отпор – отворено је утиске после утакмице сабирао Вошин стратег Мирослав Тањга. - За то искушење и претпоставку шта нас на гостовању очекује, припремали смо се читаве седмице.После утакмице са Крагујевчанима инсистирао сам на томе да о успеху не размишљамо, да сећање на то архивирамо, да покушамо да ту енергију одржимо и да је преселимо у Крушевац. У томе смо и успели и зато морам да честитам екипи на убедљивој победи, али и на игри којом смо план реализовали, посебно у првом полувремену у ком смо постигли четири гола.
УЛАЗНИЦЕ ВЕЋ У ПРОДАЈИ
Одложена утакмица трећег кола, између Војводине и Црвене звезде, одиграће се у четвртак, 30. октобра, од 18 часова, на стадиону „Карађорђе“ у Новом Саду.
Улазнице су већ у продаји „онлајн“, као и у Вошиној продавници: запад стаје 2.500, исток 1.500, југ 1.200 динара.
На дан утакмице, од 15 часова, биће отворене благајне код клупске продавнице на југу и на источној трибини стадиона.
За дијаметралан утисак о Вошиним издању у другом, у односу на прво полувреме, могуће је потражити разлог како у задовољству гостију капиталом постигнутим у првом делу, тако и у покушајима домаћина да колико, толико ублаже лош утисак који је водио ка шестом узастопном поразу.
- Када одиграте тако како смо ми одиграли 45 минута и имате убедљиву предност каквом смо ми започели друго полувремен, за очекивати је да уследи опуштање, условљено капиталом који наговештава нова три бода - образлагао је Тањга разговоре са играчима у свлачионици, за време одмора. –Знајући то, желео сам у паузи да их подигнем како не бисмо запали у некакву фрку. Било какво изненађење у наставку нисмо дозволили, али опет нисам у потпуности задовољан како смо одиграли други део меча. Али, то је део нашег менталитета и на томе морамо да порадимо, увек и изнова.
Времена за опуштање нема, упркос резултатима који заслужују и честитања и награду. На реду је дерби са Црвеном звездом. Меч као и сваки други, уобичајена је фраза у фудбалском миљеу, међу тренерима посебно. Међутим, свако у Вошином колективу и међу фудбалским поштоваоцима уопште зна да свако правило има изузетак, а двобоји са Звездиним шампионским саставом нарочито. Мобилно стање у Бошков центру сведочи о томе, најављујући намеру сваког појединца у колективу да на предстојећем испиту овере утисак о вредностима Војводине, знатно изнад просека минулих сезона.
Л. Бакмаз