ЗБОГ АДИТИВА ПОВУЧЕНИ ЖЕЛЕ ШТАПИЋИ Могу довести до гушења мале деце!

08.09.2025. 16:37 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о опозиву производа Желе воћни штапићи: COZZO JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 100 g и JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 240 g.

Како се наводи, производ се повлачи због присуства прехрамбеног адитива Е407 који утиче на тврдоћу производа и отежава жвакање, што може представљати ризик од гушења код мале деце приликом конзумације истог.

Производ није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране, као и утврђивању поступака у областима безбедности хране.

hapih.hr/opoziv-proizvoda-cozzo-jelly-sticks-fruit-flavor/
Фото: hapih.hr/opoziv-proizvoda-cozzo-jelly-sticks-fruit-flavor/

Подаци о производу:

Бренд: COZZO

Име производа: JELLY STICKS FRUIT FLAVOR (Желе штапићи)

Паковање: JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 100 g (Jelly štapići voćni, 100 g) и JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 240 g (Jelly штапићи воћни, 240 г)

Добављач: Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading B.V., Langraaf, Holandija

Малопродаја: ПЕКИНШКА ПАТКА д.о.о., Загреб

Земља порекла: Малезија

Telegraf Biznis

повлачење производа повлачење производа са тржишта
