ЗБОГ АДИТИВА ПОВУЧЕНИ ЖЕЛЕ ШТАПИЋИ Могу довести до гушења мале деце!
Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о опозиву производа Желе воћни штапићи: COZZO JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 100 g и JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 240 g.
Како се наводи, производ се повлачи због присуства прехрамбеног адитива Е407 који утиче на тврдоћу производа и отежава жвакање, што може представљати ризик од гушења код мале деце приликом конзумације истог.
Производ није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране, као и утврђивању поступака у областима безбедности хране.
Подаци о производу:
Бренд: COZZO
Име производа: JELLY STICKS FRUIT FLAVOR (Желе штапићи)
Паковање: JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 100 g (Jelly štapići voćni, 100 g) и JELLY STICKS FRUIT FLAVOR 240 g (Jelly штапићи воћни, 240 г)
Добављач: Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading B.V., Langraaf, Holandija
Малопродаја: ПЕКИНШКА ПАТКА д.о.о., Загреб
Земља порекла: Малезија
