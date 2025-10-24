ЕКОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ У ПАДУ Аутомобилска индустрија највише кочи зелени напредак
МИНХЕН: Нови извештај о глобалним патентним трендовима показује да су највеће светске компаније значајно смањиле улагања у еколошке иновације, објавио је данас Институт за економска истраживања ИФО из Минхена.
Анализа је обухватила 2.000 највећих корпоративних инвеститора у истраживање и развој (R&D) у периоду од 2012. до 2019. године и открива да је њихов фокус на технологије које су повезане са климом у паду.
Према подацима, број пријављених "зелених патената" међу највећим глобалним компанијама за истраживање и развој смањивао се у просеку за око пет одсто годишње, иако је укупна патентна активност забележила тек благи пад.
Ни Париски климатски споразум из 2015. године, који је требало да подстакне нове инвестиције у еколошке технологије, није успео да преокрене тренд.
Удео "зелених патената" у укупном броју пријава смањен је са 15 одсто у 2012. на 11,4 одсто у 2019. години, што сугерише све дубљи јаз између декларисаних климатских циљева и стварног технолошког напретка.
Највећи пад забележен је у аутомобилској индустрији и транспортне опреме, секторима који су кључни за енергетску транзицију и смањење емисија. Тај податак посебно забрињава, јер указује на успоравање иновација управо у секторима које највише доприносе глобалном загревању, наводи се на веб страници ИФО.
Студија указује и на високу концентрацију иновација. Само 20 компанија заслужно је за 42 одсто свих еколошких патената међу водећим инвеститорима у истраживање и развој.
Највећа активност забележена је у Јапану, Сједињеним Државама и Јужној Kореји, при чему је Kореја показала највиши степен специјализације у еколошким технологијама.