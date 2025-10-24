broken clouds
15°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРЖАВА ДАЈЕ ДО 55 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОРГАНСКЕ ФАРМЕ Ево до када је рок за подношење захтева

24.10.2025. 17:35 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
krave
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Управа за аграрна плаћања расписала је данас Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за органску сточарску производњу за 2025. годину, а рок за подношење захтева је 24. новембар.

Захтеви се подносе искључиво путем платформе еАграр, односно портала еПодстицаји, наведено је у саопштењу Министарства пољопривреде.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години за органску сточарску производњу износи 55.000.000 динара у складу са Правилником.

Јавни позив обухвата подстицаје за премију за млеко произведено методама органске производње за IV квартал 2024. године, I, II и III квартал 2025. године.

Такође, обухвата и подстицаје у органском сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, краве за узгој телади за тов, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, крмаче и нерастове, товна грла јунади, јагњади, јаради и свиња, кошнице пчела, родитељске кокошке тешког и лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице шарана и пастрмке и производњу конзумне рибе.

сточарство органска фарма органска храна
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај