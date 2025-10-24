ДРЖАВА ДАЈЕ ДО 55 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОРГАНСКЕ ФАРМЕ Ево до када је рок за подношење захтева
БЕОГРАД: Управа за аграрна плаћања расписала је данас Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за органску сточарску производњу за 2025. годину, а рок за подношење захтева је 24. новембар.
Захтеви се подносе искључиво путем платформе еАграр, односно портала еПодстицаји, наведено је у саопштењу Министарства пољопривреде.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години за органску сточарску производњу износи 55.000.000 динара у складу са Правилником.
Јавни позив обухвата подстицаје за премију за млеко произведено методама органске производње за IV квартал 2024. године, I, II и III квартал 2025. године.
Такође, обухвата и подстицаје у органском сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, краве за узгој телади за тов, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, крмаче и нерастове, товна грла јунади, јагњади, јаради и свиња, кошнице пчела, родитељске кокошке тешког и лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице шарана и пастрмке и производњу конзумне рибе.