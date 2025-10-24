broken clouds
ЧЕКОВИ ОДЛАЗЕ У СЛАВНУ ПРОШЛОСТ Неће их више примати ни банке на шалтерима, разлог није тешко погодити

24.10.2025. 17:32 18:06
Фото: Pexels, ilustracija

Дигитализација их брише: Немачка крајем 2027. потпуно избацује чекове из употребе, саопштила је Бундесбанка у среду.

Дакле, они који до сада нису одустали од исписивања чекова, у наредне две године мораће да их замене картицом, телефоном, готовином или другим средством тренутне трансакције новца.

Чекове више неће примати ни банке на шалтерима.

"Бундесбанка и Удружење немачких банака прекидају обраду домаћих чекова на истеку 2027. године", наводи централна банка.

Предузећа и организације које још користе чекове треба да провере ефекте по свој пословни процес и припреме се за неки други метод плаћања.

Бундесбанка указује да се чек углавном већ изгубио из свакодневног пословања.

"Облик плаћања у папирној форми није примерен дигиталној ери, а повезан је са високим трошком обраде, коју је немогуће потпуно аутоматизовати", наводе.

Бројеви показују да одлазак чекова неће потрести много корисника – 2007. немачке банке су обрадиле 75,5 милиона трансакција тим средством плаћања, а прошле године само два милиона, односно само 0,01 одсто целокупнг безготовинског плаћања.

 

BiznisKurir/dpa

чекови дигитални свет прошлост
Бизнис Новчаник
