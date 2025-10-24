НА КРАЈУ ЋЕ РАДИТИ САМО “РОБОТИ“ Вештачка интелигенција утиче на пад броја слободних радних места СВЕ МАЊЕ ОГЛАСА ЗА ПОСАО
Број огласа за посао у Швајцарској је у паду, развој вештачке интелигенције (АИ) све више утиче на административна и канцеларијска занимања, показује данас објављена анализа компаније Адеко.
Према редовном извештају Адека, број слободних радних места у Швајцарском у другом кварталу 2025. пао је за 0,2 одсто у односу на претходна три месеца и за 5,6 одсто на годишњем нивоу, док је индекс швајцарског тржишта рада (Swiss Јоб Маркет Index) износио 133 поена.
Овај индекс, који је развијен у сарадњи са Универзитетом у Цириху, мери дугорочне трендове запошљавања, при чему вредност 100 представља стање из 2012. године.
То значи да је број огласа за посао и даље за око трећину виши него пре једне деценије, али да се тренд сада окреће ка благом паду, што сугерише успоравање тржишта рада.
Швајцарска привреда је у другом кварталу 2025. готово стагнирала због пада извоза и повећаних америчких царина, а увођење скраћеног радног времена је помогло да се тржиште рада делимично стабилизује, изјавио је експерт фирме Адеко Марсел Келер.
Најновија анализа посебно се фокусира на канцеларијска и административна занимања, која чине највећу професионалну групу у земљи.
Управо су та занимања највише погођена развојем вештачке интелигенције - број слободних места у том сектору смањен је за 17,4 одсто од 2023. године, преноси портал Свис инфо.
"Више образовање не значи аутоматску заштиту од утицаја АИ технологије", упозоравају стручњаци Адека.
Они као одговор на промене препоручују јачање континуиране едукације, развој дигиталних и аналитичких вештина и редефинисање радних улога у складу с новим технолошким окружењем.
(Euronews.rs)