УДАР НА РУСКЕ НАФТНЕ КОМПАНИЈЕ Цене енергената лете увис
ЊУЈОРК: Цене нафте порасле су данас и то Брента на око 66 долара по барелу, а америчке сирове нафте WТИ (West Texas Intermediate) на око 61 долар по барелу, што је близу двонедељног максимума и на путу ка највећем недељном расту од почетка јуна.
До оваквог раста дошло је након што су Сједињене Америчке Државе објавиле санкције кључним руским нафтним компанијама, а то је подстакло бојазан од мањка понуде, пренео је Трејдинг економикс.
Вашингтон је ставио на црну листу руске државне гиганте Росњефт и Лукоил, како би извршио притисак на Москву због рата у Украјини. Ове две компаније чине скоро половину руског извоза нафте и од виталног су значаја за финансирање буџета Kремља.
Након санкција, извештаји су указивали да кинеске државне нафтне компаније обустављају куповину руске нафте преко мора, док индијске рафинерије планирају драстично смањење увоза како би се придржавале мера.
Европска унија је, у међувремену, увела нове санкције усмерене на руску енергетску инфраструктуру, док су украјинске снаге наставиле нападе на рафинерије, цевоводе и извозне терминале.
Kијев је саопштио да је у четвртак погодио рафинерију Росњефта.