ПРОСЕЧНА ПЛАТА У СРБИЈИ ЈЕ ПОРАСЛА за 6,1 одсто реално у односу на исти период прошле године! ПОЛОВИНА ЗАПОСЛЕНИХ ЈЕ ЗАРАДИЛА ОВОЛИКО

24.10.2025. 22:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Просечна бруто зарада за август износила је 146.026 динара, а просечна нето плата, дакле зарада без пореза и доприноса, 105.590 динара, објавио је данас Републички завод за статистику.

Медијална нето зарада за август износила је 83.535 динара, што значи да је 50 одсто запослених примило зараду до овог износа.
 

Раст бруто и нето зарада у периоду јануар-август 2025. године, у односу на исти период прошле године износио је 10,8 одсто номинално, односно 6,1 одсто реално.
 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за август 2025. године номинално су веће за 9,3 одсто, а реално за 4,4 одсто.
 

