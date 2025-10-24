4.000 ЕВРА МЕСЕЧНО И 13. ПЛАТА Форум запалила искуства радника, ЕВО КОЈИ ПОСАО ДОНОСИ НАЈВЕЋА ПРИМАЊА
На форуму о раду у иностранству повела се жива расправа о томе колико возачи аутобуса могу да зараде у Немачкој. Kоментари чланова донели су различита искуства – од конкретних информација о платама до духовитих опаски и савета за живот у иностранству.
Један корисник се нашалио на рачун типичних претеривања у оваквим темама:
- Ух, сад кад крену бајке браће Грим у коментарима.
Друга чланица поделила је лично искуство доласка у Немачку:
- Дошла сам преко спајања породице. Мој муж је возач камиона, а његова бруто плата је 2.700 евра.
У расправу се укључио и професионални возач који је изнео прецизније податке о зарадама:
- И сам сам возач. Плате се крећу од 3.000 до 4.200 евра нето, у зависности од класе и услова које избориш. Ради се девет сати дневно, субота је слободна, а има 13 плата годишње.
Један коментатор из Аустрије упоредио је тамошње услове са немачким: – У Аустрији возачи аутобуса имају око 3.000 евра нето, а исплаћује се 14 плата годишње. Претпостављам да је слично и у Немачкој.
Било је и оних који су критиковали сама питања о платама: – Kо пита друге, нека пита сам за себе. Никад нисам волео људе који очекују да им други реше њихове ствари.
На крају, један корисник понудио је практичан савет који многима може бити користан: – Све зависи од дела Немачке у ком живиш. Ако изабереш подручја где су станови јефтинији, можеш пристојно живети. Разлика у плати може бити око 200 евра, али у станарини и до 500 евра. Зато бирај паметно.
Извор: Телеграф