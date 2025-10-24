broken clouds
ВАРАЈУ ПОТРОШАЧЕ У СРБИЈИ Популарна чоколадица има фалсификован рок трајања ПАЗИТЕ ШТА КУПУЈЕТЕ (ВИДЕО)

24.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Informer.rs
Фото: pixabay.com

Када купујете у појединим маркетима добро пазите, јер врло лако рок трајања може бити лажан, као што је био случај са чоколадицом Марс.

На налогу Удружења "Ефектива" освануо је видео на којем се јасно види како је фалсификован рок трајања популарне чоколадице код Срба.

Наиме, на налепници са снижењем наведен је рок употребе до 16.11.2025, иако је оригинално утиснут био рок 7.9.2025.

Према речима стручњака, оваква лоша пракса може довести у заблуду потрошаче и озбиљно угрозити њихово здравље. Закон јасно налаже, да се рок трајања не може једноставно продужити без одговарајуће провере квалитета и одобрења надлежних институција.

(Informer.rs)

