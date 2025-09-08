(ФОТО) ОПАСНО ЗА МАЛИШАНЕ! Популарни сет за бебе хитно повучен са тржишта, АКО ГА ИМАТЕ - одмах баците
08.09.2025. 20:42 20:48
Популарни комплет одеће за бебе повучен је са тржишта, упозорили су на RAPEX систему за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ.
Потрошачи се упозоравају да се ради о "Caprice Baby Collection", намењеном новорођенчадима.
Комплет је за девојчице, беле боје, и састоји се од ципелица, траке за главу и чарапа.
Све је упаковано у картонску кутију са провидним, пластичним делом на поклопцу.
Разлог повлачења производа са тржишта су ситни украсни елементи, налик бисерима, који се лако могу одвојити, па их дете може прогутати и угушити се.
Производ није у складу са Општом уредбом о безбедности производа, наводи RAPEX.