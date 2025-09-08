broken clouds
(ФОТО) ОПАСНО ЗА МАЛИШАНЕ! Популарни сет за бебе хитно повучен са тржишта, АКО ГА ИМАТЕ - одмах баците

08.09.2025. 20:42
Пише:
Дневник
Извор:
Информер/Дневник
da
Фото: freepik, ilustracija

Популарни комплет одеће за бебе повучен је са тржишта, упозорили су на RAPEX систему за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ.

Потрошачи се упозоравају да се ради о "Caprice Baby Collection", намењеном новорођенчадима.

Комплет је за девојчице, беле боје, и састоји се од ципелица, траке за главу и чарапа.

Све је упаковано у картонску кутију са провидним, пластичним делом на поклопцу.

Разлог повлачења производа са тржишта су ситни украсни елементи, налик бисерима, који се лако могу одвојити, па их дете може прогутати и угушити се.

да
Фото: prinstcrin/ kaspi.kz

Производ није у складу са Општом уредбом о безбедности производа, наводи RAPEX.

  

Извор:
Информер/Дневник
Пише:
Дневник
