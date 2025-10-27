broken clouds
ДНЕВНИК САЗНАЈЕ: Мајка новорођенчета које је прошле недеље пронађено на Булевару цара Лазара у Специјалној затворској болници! Осумњиченој за смрт свог детета одређен притвор

27.10.2025. 10:35 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Mrtvorođeno
Фото: dnevnik.rs

М. К. (39) која се сумњичи за смрт свог новорођенчета, одређен је притвор и она је из новосадског Универзитетског Клиничког центра Војводине пребачена у Специјалну затворску болницу у Београду, сазнаје Дневник. Она, према незваничним информацијама, није способна да даје исказ.

Подсетимо, беживотно тело новорођенчета, пронађено је прошлог понедељка, у јутарњим сатима, на трави испред зграде у Булевару цара Лазара 48 у Новом Саду, а потом, неколико десетина метара даље, иза угла у згради у Ловћенској 9, станари су пријавили да се на четвртом спрату нази женска особа у несвесном стању.

Сумња се да је М. К., у ноћи између недеље и понедељка, непосредно после порођаја, бацила новорођенче на травњак, услед чега је оно преминуло. Осумњичена је, у пратњи полиције,  превезена у Клиничком центру Војводине.

Према прелиминарним резултатима обдукције, а према сазнањима „Дневниак“, новорођенче је умрло услед хипотермије, али и због тога што је остављено у трави. То јутро је било хладно, и у таквом стању, није могло дуго да преживи.

Околности ове трагедије и даље нису познате. Непознато је како је М. К. ушла у вишеспратницу на Булевару цара Лазара 48 и ту се породила, а да нико од станара ништа није ни чуо ни приметио.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

новорођенче смрт лиман
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
