СКАНДАЛ У ПАРИЗУ! СУЂЕЊЕ ОНИМА КОЈИ ТВРДЕ ДА ЈЕ БРИЖИТ МАКРОН - МУШКО! Француска прва дама против таласа дезинформација
ПАРИЗ: Након вишегодишњег ћутања, француски председнички пар Макрон је одлучио да прекине талас лажних информација и клевета које се шире о родном идентитету прве даме, пренели су данас француски медији, наводећи да ће 10 особа бити изведено пред суд због оваквих оптужби.
Дневни лист "Фигаро" преноси да ће се десеторо оптужених за клевету и ширење лажних информација данас појавити пред париским судом због објављивања шала, увреда и фотомонтажа на друштвеним мрежама у којима се тврди да је Брижит Макрон заправо - мушкарац.
На оптуженичкој клупи је, између осталих, Орелијан Поарсон-Атлан, познатија на Фејсбуку и мрежи Икс под псеудонимом Зое Саган, која је годинама била покретач ових гласина, наводи париски дневник.
Теорија о контроверзном родном идентитету прве даме Француске се појавила након победе Емануела Макрона на председничким изборима 2017. године.
Од тада, она наставља да се шири у медијском простору захваљујући објавама "тролова" - корисника друштвених мрежа чији је основни циљ да својим објавама изазову што масовнију реакцију учесника интернет заједница који трагају за контроверзним информацијама.
Kада је реч о супрузи председника Француске, интернет тролови тврде да је Брижит Макрон била подвргнута промени пола и да је идентична свом брату Жан-Мишелу Троњеу.