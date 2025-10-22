overcast clouds
12°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ

БЕБА НИЈЕ РОЂЕНА МРТВА, ОБДУКЦИЈА ОТКРИЛА УЗРОК СМРТИ! Истина није могла бити тужнија, прелиминарни резултати објаснили како је новорођенче изгубило живот

22.10.2025. 09:26 10:03
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Дневник
Фото: Дневник

Новорођенче које је у понедељак рано ујутру пронађено без знакова живота, у близини зграде на Булевару цара Лазара број 48 у Новом Саду, како „Дневник” сазнаје, умрло је услед хипотермије.

Према незваничним информацијама, прелиминарни резултати обдукције показали су да је смрт наступила због хладноће и чињенице да је дете, по таквом времену, остављено у трави.

Подсетимо, сумња се да је М. К. (39) из Новог Сада, у ноћи између недеље и понедељка, непосредно после порођаја, како наводе у ПУ Нови Сад, бацила новорођенче на травњак, услед чега је преминуло.

Незванично сазнајемо да се М. К. породила око два сата иза поноћи, а беживотно тело тек рођеног дечака уочено је око седам часова ујутру.

Лекарска екипа Завода за ургентну медицину Нови Сад се, након позива у 7.04 часова, по првом приоритету упутила на лице места на Булевару цара Лазара код броја 48, где су затекли мушко новорођенче без знакова живота. Интервенисали су и у Ловћенској 9 и превезли, уз пратњу полиције, М. К. на Клинику за гинекологију и акушерство УКЦВ због порођаја ван породилишта. По пријему на клинику, она је била свесна, слабије комуникативна, са уредним виталним параметрима, а након лабораторијске и радиолошке обраде, прегледа и пружене лекарске помоћи, смештена је на Клинику за гинекологију и акушерство ради даљег праћења и опсервације.

Истрага ће утврдити све околности

Истрага ће утврдити шта се тачно дешавало у ноћи између недеље и понедељка и под којим околностима се М. К. породила у улазу зграде у којој није становала, оставила новорођенче на трави и отишла неколико стотина метара, иза ћошка, до зграде у Ловћенској 9, попела се на четврти спрат, где су је крваву и готово без свести пронашли станари и о свему обавестили надлежне.

Другог дана хоспитализације, односно јуче, како су за наш лист рекли у УКЦВ, пацијенткиња је стабилног здравственог стања. Прима сву неопходну терапију и обављен је низ болничко-консултативних прегледа лекара више специјалности.

- Након потпуне стабилизације општег стања и када се стекну услови, пацијенткиња ће бити отпуштена из болнице - појашњавају у ПР служби. Тада ће јој због сумње да је учинила кривично дело тешко убиство бити одређено задржавање до 48 сати и она ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведена вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

Другог дана хоспитализације, односно јуче, како су за наш лист рекли у УКЦВ, М. К. је стабилног здравственог стања

Житељи овог дела Новог Сада и јуче су били узнемирени и шокирани чињеницом да се у њиховом комшилуку жена породила и оставила живо новорођенче у трави. 

- Још увек не могу да верујем да се овако нешто уопште могло догодити. Ми који живимо у овом крају смо разговарали и не познајемо ту жену. Током ноћи нико ништа није ни чуо нити видео - каже једна Новосађанка која ту живи и додаје да су на улазу у зграду у Булевару цара Лазара број 48 постављене камере за видео- надзор, које су, према њеним речима, све забележиле.

умрла беба новорођенче
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШОК И НЕВЕРИЦА МЕЂУ НОВОСАЂАНИМА Случај мртвог новорођенчета подсетио комшије на још један ужасан догађај

ДВЕ ВЕЛИКЕ ТРАГЕДИЈЕ НА МАЊЕ ОД 100 МЕТАРА:

2

ШОК И НЕВЕРИЦА МЕЂУ НОВОСАЂАНИМА Случај мртвог новорођенчета подсетио комшије на још један ужасан догађај

21.10.2025. 10:08 10:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ДНЕВНИК“ САЗНАЈЕ: МАЈКА ОСУМЊИЧЕНА ЗА ЧЕДОМОРСТВО Полиција најавила кривичну пријаву и притвор за мајку због смрти новорођенчета у Новом Саду
истрага

„ДНЕВНИК“ САЗНАЈЕ: МАЈКА ОСУМЊИЧЕНА ЗА ЧЕДОМОРСТВО Полиција најавила кривичну пријаву и притвор за мајку због смрти новорођенчета у Новом Саду

20.10.2025. 15:23 16:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) НА ОВОМ МЕСТУ ЈЕ ПРОНАЂЕНО ТЕЛО БЕБЕ! Мртво новорођенче нађено у трави, мајку крваву пронашли станари у оближњем улазу
Дневник

(ФОТО) НА ОВОМ МЕСТУ ЈЕ ПРОНАЂЕНО ТЕЛО БЕБЕ! Мртво новорођенче нађено у трави, мајку крваву пронашли станари у оближњем улазу

20.10.2025. 10:31 12:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај