„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
БЕБА НИЈЕ РОЂЕНА МРТВА, ОБДУКЦИЈА ОТКРИЛА УЗРОК СМРТИ! Истина није могла бити тужнија, прелиминарни резултати објаснили како је новорођенче изгубило живот
Новорођенче које је у понедељак рано ујутру пронађено без знакова живота, у близини зграде на Булевару цара Лазара број 48 у Новом Саду, како „Дневник” сазнаје, умрло је услед хипотермије.
Према незваничним информацијама, прелиминарни резултати обдукције показали су да је смрт наступила због хладноће и чињенице да је дете, по таквом времену, остављено у трави.
Подсетимо, сумња се да је М. К. (39) из Новог Сада, у ноћи између недеље и понедељка, непосредно после порођаја, како наводе у ПУ Нови Сад, бацила новорођенче на травњак, услед чега је преминуло.
Незванично сазнајемо да се М. К. породила око два сата иза поноћи, а беживотно тело тек рођеног дечака уочено је око седам часова ујутру.
Лекарска екипа Завода за ургентну медицину Нови Сад се, након позива у 7.04 часова, по првом приоритету упутила на лице места на Булевару цара Лазара код броја 48, где су затекли мушко новорођенче без знакова живота. Интервенисали су и у Ловћенској 9 и превезли, уз пратњу полиције, М. К. на Клинику за гинекологију и акушерство УКЦВ због порођаја ван породилишта. По пријему на клинику, она је била свесна, слабије комуникативна, са уредним виталним параметрима, а након лабораторијске и радиолошке обраде, прегледа и пружене лекарске помоћи, смештена је на Клинику за гинекологију и акушерство ради даљег праћења и опсервације.
Истрага ће утврдити све околности
Истрага ће утврдити шта се тачно дешавало у ноћи између недеље и понедељка и под којим околностима се М. К. породила у улазу зграде у којој није становала, оставила новорођенче на трави и отишла неколико стотина метара, иза ћошка, до зграде у Ловћенској 9, попела се на четврти спрат, где су је крваву и готово без свести пронашли станари и о свему обавестили надлежне.
Другог дана хоспитализације, односно јуче, како су за наш лист рекли у УКЦВ, пацијенткиња је стабилног здравственог стања. Прима сву неопходну терапију и обављен је низ болничко-консултативних прегледа лекара више специјалности.
- Након потпуне стабилизације општег стања и када се стекну услови, пацијенткиња ће бити отпуштена из болнице - појашњавају у ПР служби. Тада ће јој због сумње да је учинила кривично дело тешко убиство бити одређено задржавање до 48 сати и она ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведена вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.
Другог дана хоспитализације, односно јуче, како су за наш лист рекли у УКЦВ, М. К. је стабилног здравственог стања
Житељи овог дела Новог Сада и јуче су били узнемирени и шокирани чињеницом да се у њиховом комшилуку жена породила и оставила живо новорођенче у трави.
- Још увек не могу да верујем да се овако нешто уопште могло догодити. Ми који живимо у овом крају смо разговарали и не познајемо ту жену. Током ноћи нико ништа није ни чуо нити видео - каже једна Новосађанка која ту живи и додаје да су на улазу у зграду у Булевару цара Лазара број 48 постављене камере за видео- надзор, које су, према њеним речима, све забележиле.