ДВЕ ВЕЛИКЕ ТРАГЕДИЈЕ НА МАЊЕ ОД 100 МЕТАРА:
ШОК И НЕВЕРИЦА МЕЂУ НОВОСАЂАНИМА Случај мртвог новорођенчета подсетио комшије на још један ужасан догађај
Житељи зграде у неверици након језиве сцене испред зграде, где је пронађено тело новорођенчета.
Станари зграде у Новом Саду испред које је јуче ујутру пронађено тело новорођенчета и даље су у шоку. Полицијске траке, возила хитне помоћи и присуство инспектора испред њиховог улаза оставили су их, како кажу, потпуно у неверици.
Када сам изашла да бацим ђубре, видела сам полицију свуда. Нисам најпре могла да верујем шта се дешава – прича једна од станарки за Курир, па потом додаје:
Чула сам прво да је беба мртворођена и да ју је мајка оставила ту, насред улице практично. Међутим, испоставило се да је дете преминуло од удара у главу... Не могу да поверујем, шта год да је било, нико при чистој свести не би бацио тек рођено биће.
Станари су, како каже, паралисани од ужаса.
Мајка, која је одмах након проналаска тела идентификована и пронађена у ходнику једне зграде, превезена је у пратњи полиције у Клинички центар Војводине на Одсеље гинекологије и акушерства.
Полиција истрагу води у више правца. Испитују се све околности. Комшије наводе да су чуле само узбуну и долазак полиције, али нико није могао ни да замисли о чему се ради.
У каквој год ситуацији да је била мајка, ништа не оправдава овакав чин. То је незамисливо – истиче наша саговорница.
Као да је уклета...
Ова трагедија многе је подсетила на језив догађај који се десио прошле године у истој улици, када су супружници скочили са вишеспратнице након што су, према наводима из истраге, убили своје двоје деце.
Као да се проклетство надвило над овим крајем. Тада смо данима гледали полицију у истој овој улици. Сад опет исто, ова улица као да је уклета...
Подсетимо, Београђанин Лав Петровић Сувајџић (25) скочио је 1. марта 2024. године са 17. спрата новосадског солитера заједно са својом супругом Мартином Петровић Сувајџић (23), родом из Бачког Петровца. Данима, пре него што су починили свирепо убиство својих синова старих свега три и годину дана, ишли су до солитера како би припремили све за своје самоубиство.
Полиција и лекари Хитне помоћи брзо су дошли на лице места, али су само могли да констатују смрт двоје људи. Крви је било на све стране, а током увиђаја није утврђен њихов идентитет, с обзиром на то да Мартина и Лав код себе нису имали лична документа, као ни телефоне, па је идентификација потрајала – подсећа наш саговорник.
Након што је утврђен идентитет погинулих, полиција је отишла на адресу пријаве пребивалишта брачног пара, где их је затекао језив призор – пронађена су тела два дечака за које је утврђено да су убијени.
Дневник/ Курир