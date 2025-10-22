"ОВО ЈЕ ПОСЛЕДЊА ОПОМЕНА ЗА СВЕ НАС" Министар Лончар: Рањени мушкарац свестан, али није ван животне опасности
Након пуцњаве испред Скупштине Србије у којој је једно лице тешко повређено огласио се министар здравља Златибор Лончар.
Он је изјавио да је разговарао са повређеним мушкарцем.
„Он је свестан, али не могу да кажем да је ван животне опасности. Упуцан је у бутину и повређен му је велики крвни суд. Прави се велики хематом и управо иде у оперативну салу где ће му бити извађен метак“, рекао је Лончар.
Министар је додао да је рањени човек поручио јавности да особу која је пуцала никада није видео и да нема никакве везе са њим.
„Дошао је неко ко се не слаже са мишљењем људи испред Скупштине и ко је, очигледно, инструисан. Он је пуцао и покушао да запали све који су се тамо нашли“, нагласио је Лончар.
Министар је поручио да је ово „последња опомена за све нас“ и упозорио да се овакви инциденти не смеју поновити.
„Ако се овако нешто понови, ући ћемо у веома озбиљне проблеме“, закључио је Лончар.