overcast clouds
19°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПУЦЊАВА НА ПЛАТОУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ:

(ВИДЕО) БЛОКАДЕР ЗАПУЦАО ИСПРЕД СКУПШТИНЕ?! РАНИО ЧОВЕКА, ЗАПАЛИО ШАТОР ПА БАЦИО ШАКУ МЕТАКА У ВАТРУ! Ухапшен мушкарац (70), ево шта је претходило пожару испред Скупштине

22.10.2025. 11:00 13:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Припадници београдске полиције ухапсили су В. А. (70) због сумње да је из ватреног оружја пуцао и ранио М. Б. (57)

Незванично, сумња се да је ухапшени након пуцњаве, запалио један шатор испред Скупштине и у ватру бацио шаку метака.

Рањени М. Б. упуцан је у бутину и није животно угрожен наводе престонички медији.

Како наводи Пинк, ухапшени мушкарац је учесник блокада које већ месецима паралишу свакодневницу широм Србије.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

На терену је тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду. Увиђај је у току.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

скупштина србије пуцњава београд Београд
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ПОЖАР КОД НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ Изгорео шатор, сумња се да је узрок плинска боца
2

(ВИДЕО) ПОЖАР КОД НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ Изгорео шатор, сумња се да је узрок плинска боца

22.10.2025. 10:40 11:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај