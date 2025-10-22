ПУЦЊАВА НА ПЛАТОУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ:
(ВИДЕО) БЛОКАДЕР ЗАПУЦАО ИСПРЕД СКУПШТИНЕ?! РАНИО ЧОВЕКА, ЗАПАЛИО ШАТОР ПА БАЦИО ШАКУ МЕТАКА У ВАТРУ! Ухапшен мушкарац (70), ево шта је претходило пожару испред Скупштине
22.10.2025. 11:00 13:04
Припадници београдске полиције ухапсили су В. А. (70) због сумње да је из ватреног оружја пуцао и ранио М. Б. (57)
Незванично, сумња се да је ухапшени након пуцњаве, запалио један шатор испред Скупштине и у ватру бацио шаку метака.
Рањени М. Б. упуцан је у бутину и није животно угрожен наводе престонички медији.
Како наводи Пинк, ухапшени мушкарац је учесник блокада које већ месецима паралишу свакодневницу широм Србије.
На терену је тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду. Увиђај је у току.