(ФОТО) САХРАНА НЕБОЈШЕ ПАВКОВИЋА Од генерала са опростили чланови породице, саборци, министри у Влади Србије...
На Новом гробљу у Београду сахрањен је некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и начелник Генералштаба генерал Небојша Павковић.
Након опела у гробљанској капели, ковчег са телом генерала Павковића пребачен је у Алеју заслужних великана.
Сахрани су присуствовали чланови породице генерала Павковића, његови ратни другови и саборци, пензионисани генерали и официри ЈНА, ВЈ и Војске Србије - Владимир Лазаревић, Љубинко Ђурковић, Веселин Шљиванчанин, Љубиша Диковић, Драган Живановић.
Присуствују и министри у Влади Србије Братислав Гашић, Никола Селаковић, Милица Ђурђевић Стаменковски, начелник Генералштаба ВС Милан Мојсиловић, бивши министри у Влади Даница Грујичић, Александар Вулин, као и бивши премијер Србије и потпредседник Владе СРЈ Никола Шаиновић.
Присуствују и бројни представници Војске Србије, борачких удружења, МУП-а, политичких странака, али и грађани који долазе да одају последњу почаст генералу Павковићу.
Сахрани присуствује и изасланик председника Србије Александра Вучића.
Генерал Небојша Павковић преминуо је у понедељак у Београду, у 79. години.
Био је начелник Генералштаба Војске Југославије од фебруара 2000. до јуна 2002. године, а током НАТО агресије 1999. године био је командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на Косову и Метохији.
Хашки трибунал је Павковића 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човечности и кршење закона и обичаја ратовања.
Затворску казну је служио у Финској, а 28. септембра је стигао у Београд, након што је Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу, на захтев Владе Србије, донео одлуку да га, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.
Павковић је у јуну 1999. године одликован Орденом слободе.