ЧЕТВРТАК ДОНОСИ ЛЕТО, А ОНДА ОСЕТНО ЗАХЛАЂЕЊЕ Марко Чубрило најављује кишу, пљускове и пад температуре, могућ и снег

22.10.2025. 14:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
време
Фото: ChatGTP/илустрација

Према најави професора географије и метеоролога аматера Марка Чубрила, до четвртка увече на простору региона задржаће се релативно топло и умерено облачно време, са температурама знатно изнад просека за ово доба године - од 16 до 24 степена Целзијуса. 

Падавина ће бити тек понегде, углавном на планинским масивима уз Јадран и у Горском котару.

Тада ће западни делови региона први осетити продор хладног фронта, који ће се током ноћи и петка проширити на остале крајеве. Очекује се киша, локално обилнија уз могућу грмљавину, као и окретање ветра на западни правац. Температуре ће нагло пасти. У петак ће дневни максимум бити од 11 до 18 степени. Јутарње падавине могу се поновити и у поподневним часовима.

Нови талас погоршања

У суботу ће време бити променљиво облачно и у почетку суво, али ће се са приближавањем новог, хладног фронта и развојем секундарног циклона над Јадраном облачност повећавати, уз све чешћу појаву кише.

време
Фото: Дневник (А. Савановић)

У недељу следи ново, јаче погоршање — обилне падавине, северозападни ветар и даље захлађење. Дневне температуре биће између 6 и 14 степени, а у понедељак још нешто ниже. Тада се на планинама БиХ, Црне Горе и југозападне Србије очекује и снег, уз максимуме од 4 до 11 степени. Поподне ће падатиње престати, а могуће је и разведравање.

Стабилизација и благ пораст температуре

Крајем месеца изгледно је јачање антициклона, што ће донети свежа и магловита јутра, али и сунчане, пријатне дане са температурама између 11 и 18 степени Целзијуса. Ново погоршање, према моделу ECMWF, могуће је око 6. новембра.

Марко Чубрило
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
