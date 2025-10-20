overcast clouds
Стиже нова тура захлађења ПРОГНОЗА МАРКА ЧУБРИЛА ЗА КРАЈ ОКТОБРА И ПОЧЕТАК НОВЕМБРА За викенд киша и пљускови, а после...

20.10.2025. 18:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Youtube Prinscreen, pixabay.com

Наредних дана нас очекује релативно топло и углавном суво време, али ће се то крајем недеље у потпуности променити.

Како најављује метеоролог аматер Марко Чубрило, у петак можемо очекивати погоршање и захлађење, уз кишу и пљускове, које би се требало наставити за викенд. 
 

Притом ће температуре поново пасти испод просека за ово доба године.

Пријатан почетак новембра

Крај октобра и почетак новембра ће вероватно бити хладни и уз повремене падавине, али би већи део прве половине следећег месеца ипак могло обележити релативно топло време, указује Чубрило.

Фото: pixabay.com

Суво до петка

Од данас па до петка ка нама ће у јаком југозападном ваздушном струјању притицати релативно топао ваздух тако да би до петка преовлађивало умерено до знатно облачно али и релативно тополо време. Дуваће слаб до умерен, а на планинама повремено и јак јужни ветар; док ће на Јадрану, посебно на отвореном мору, дувати југо.

Слаба кише је могућа местимично, док се чешће појава кише очекује само у планинским подручјима на југу земље, где се очекују обилније падавине.

Биће релативно топло уз максимуме од 14 до 23 степени Целзијуса.
 

У четвртак увече ће западне и јужне делове региона захватити јаче погоршање, које ће се у току ноћи ке петку проширити на средишње и северне, а у току петка и на остале пределе. Ово погоршање доноси кишу и пљускове, понедге и грмљавину, и у петак ће у северозападним и средишњим деловима региона осетно захладити; уз максимуме од око 13 степени Целзијуса. На југу ће бити нешто топлије.

Фото: Дневник/Р. Хаџић

Предстојећи викенд

Ново погоршање времена је извесно за викенд, када ће се преко нас премештати јак хладни фронт, као и секундарни циклон над Јадраном. Уследиће додатно погоршање времена уз кишу са грмљавином. 

Даљи пад температуре донеће и снег на планинама са преко 1.100 метара надморске висине. Почеће да дува умерен до појачан северозападни ветар и температуре неће бити изнад 15 степени, а у хладнијим пределима и максимално +7 на Целзијусовој скали.

Каква нас зима очекује?

Чубрило је дао и опрезну прогнозу за предстојећу зиму и рекао да за сада само стоји потенцијал да би зима могла бити нешто ближа просеку; без сигнала за поларне хладноће и велике снегове. Међутим, он наглашава да ћемо тек половином новембра, када прогностички модели узму у прорачун овај октобар, имати много реалнију слику о зими пред нама.
 

Марко Чубрило октобар прогноза Метео захлађење захлађење с кишом пљускови
