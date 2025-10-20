Стиже нова тура захлађења ПРОГНОЗА МАРКА ЧУБРИЛА ЗА КРАЈ ОКТОБРА И ПОЧЕТАК НОВЕМБРА За викенд киша и пљускови, а после...
Наредних дана нас очекује релативно топло и углавном суво време, али ће се то крајем недеље у потпуности променити.
Како најављује метеоролог аматер Марко Чубрило, у петак можемо очекивати погоршање и захлађење, уз кишу и пљускове, које би се требало наставити за викенд.
Притом ће температуре поново пасти испод просека за ово доба године.
Пријатан почетак новембра
Крај октобра и почетак новембра ће вероватно бити хладни и уз повремене падавине, али би већи део прве половине следећег месеца ипак могло обележити релативно топло време, указује Чубрило.
Суво до петка
Од данас па до петка ка нама ће у јаком југозападном ваздушном струјању притицати релативно топао ваздух тако да би до петка преовлађивало умерено до знатно облачно али и релативно тополо време. Дуваће слаб до умерен, а на планинама повремено и јак јужни ветар; док ће на Јадрану, посебно на отвореном мору, дувати југо.
Слаба кише је могућа местимично, док се чешће појава кише очекује само у планинским подручјима на југу земље, где се очекују обилније падавине.
Биће релативно топло уз максимуме од 14 до 23 степени Целзијуса.
У четвртак увече ће западне и јужне делове региона захватити јаче погоршање, које ће се у току ноћи ке петку проширити на средишње и северне, а у току петка и на остале пределе. Ово погоршање доноси кишу и пљускове, понедге и грмљавину, и у петак ће у северозападним и средишњим деловима региона осетно захладити; уз максимуме од око 13 степени Целзијуса. На југу ће бити нешто топлије.
Предстојећи викенд
Ново погоршање времена је извесно за викенд, када ће се преко нас премештати јак хладни фронт, као и секундарни циклон над Јадраном. Уследиће додатно погоршање времена уз кишу са грмљавином.
Даљи пад температуре донеће и снег на планинама са преко 1.100 метара надморске висине. Почеће да дува умерен до појачан северозападни ветар и температуре неће бити изнад 15 степени, а у хладнијим пределима и максимално +7 на Целзијусовој скали.
Каква нас зима очекује?
Чубрило је дао и опрезну прогнозу за предстојећу зиму и рекао да за сада само стоји потенцијал да би зима могла бити нешто ближа просеку; без сигнала за поларне хладноће и велике снегове. Међутим, он наглашава да ћемо тек половином новембра, када прогностички модели узму у прорачун овај октобар, имати много реалнију слику о зими пред нама.