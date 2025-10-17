ОБЛАЦИ ПРЕКРИВАЈУ СРБИЈУ Киша стиже у ноћним сатима САМО У ОВОМ ДЕЛУ НЕЋЕ БИТИ ПЉУСКОВА
У Србији у петак умерено до претежно облачно, на југу са кишом и пљусковима.
У Војводини ће пре подне бити сунчано. Дуваће слаб до умерен југоисточни ветар, увече у скретању на северозападни.
Јутарња температура од 4 до 10 степени, максимална дневна од 11 на југу до 17 степени на северу Србије.
У току ноћи киша ће падати у свим деловима Србије, осим на северу Војводине где ће бити облачно, али остаће суво.
У Београду у петак умерено до претежно облачно, током дана и суво, а киша се очекује током ноћи. Дуваће слаб до умерен југоисточни ветар, увече у скретању на северозападни. Јутарња температура 9 степени, максимална дневна 16 степени.