НАПАД НА ИТАЛИЈАНСКОГ НОВИНАРА Експлозија уништила аутомобил испред куће
Испод аутомобила истакнутог италијанског истраживачког новинара Сигфрида Ранучија, водитеља емисије Репорт, експлодирала је бомба испред његове куће у насељу Kампо Асколано, на периферији Рима.
У експлозији је уништен Ранучијев ауто, као и други аутомобил који припада његовој породици, док је и суседна кућа оштећена.
"Срећом, није било жртава, али експлозија је била толико снажна да је могла да убије било кога ко би се затекао у том тренутку на том месту", навео је он на платформи Икс.
На месту инцидента појавили су се карабињери, специјална јединица полиције, ватрогасци и полиција која се бави форензиком, преноси Раи уно. Покренута је истрага како би се разјасниле околности напада.
Ранучи, који је познат по свом истраживачком новинарству и откривању случајева корупције и криминала, рекао је да ће пријавити напад.
Ранучи: „Пријавићу то; то је груба експлозивна направа.“
"У колима сам са карабињерима и крећем да пријавим шта се догодило", рекао је он за агенцију Анса након што је његов аутомобил експлодирао испред капије његове куће, а оштетио је и аутомобил његове ћерке.
"Паркирала је ауто и прошла туда двадесет минута пре инцидента. Чини се да је у питању ручно израђена направа, али сада морамо да утврдимо природу експлозива. Са свим претњама које добијамо, није лако утврдити извор" додао је он.
Премијерка Италије Ђорђа Мелони осудила је напад на Ранучија и поручила да је "слобода информисања је суштинска вредност".
"Премијерка Ђорђа Мелони изражава пуну солидарност са новинаром Сигфридом Ранућијем и најоштрије осуђује озбиљан чин застрашивања који је претрпео. Слобода и независност информисања су основне вредности наших демократија, које ћемо наставити да бранимо", наводи се у саопштењу из њеног кабинета.
Напад је, поред осталих, осудио и министар спољних послова Италије Антонио Тајани.
"Изражавам чврсту осуду због озбиљног чина застрашивања који је претрпео новинар Сигфридо Ранучи и његова породица, којима упућујем своју пуну солидарност. Не постоји никакво оправдање које би могло објасни овакво насиље", навео је Тајани.