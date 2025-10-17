ОРБАН: „Мађарска је острво мира – Трамп и Путин долазе у Будимпешту“
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да није било друге опције осим да се самит САД-а и Русије одржи у Будимпешти и најавио да ће данас пре подне разговарати са руским председником Владимиром Путином.
"Будимпешта је сада једино место у Европи где би овакав састанак могао да се одржи. Мађарска је скоро једина земља која се константно, отворено и активно залагала за мир током последње три године", рекао је Орбан у интервјуу за Радио Kошут.
Орбан је нагласио предности које Мађарска има као домаћин оваквог самита. Kако је рекао, он је премијер већ дуго времена, познаје све релевантне личности, а сви познају њега. Мађарска је, како је истакао, увек била веран партнер, увек је стајала уз своје пријатеље и никада није жртвовала пријатељства због тактике или политичких интереса.
"Уколико су тражили сигурно место у смислу мира, и желели да све буде у реду са техничке стране, неће бити изненађени никаквим политичким догађањима. Зато су тражили предвидиво окружење", рекао је Орбан.
Он је рекао да су у току припреме за састанак Трампа и Путина о окончању рата у Украјини.
"Будимпештански мировни самит могао би се да се одржи у року од две недеље", навео је мађарски премијер.
Он је претходно саопштио да је разговарао са председником САД Доналдом Трампом.
"Управо сам завршио телефонски разговор са председником Доналдом Трампом. Припреме за мировни самит САД-Русија су у току. Мађарска је острво мира!", написао је Орбан на платформи Икс.
Трамп је у четвртак рекао да Мађарска треба да се припреми на такав начин да састанак министара спољних послова буде заказан за недељу дана, а председници би могли да се састану у Будимпешти недељу дана након тога.
Орбан је рекао да је у четвртак дао инструкције за формирање организационог одбора и рад на томе је почео.
Он је рекао Европска унија не преговара са Путином, чак ни као "помоћници Доналда Трампа", иако, како је навео, "Европа треба да следи свој дипломатски пут и отвори независни канал Русија-ЕУ".
Трамп и Путин су током телефонског разговора у четвртак договорили састанак својих делегација на високом нивоу, након чега би њих двојица требало да се састану у Будимпешти.
''Председник Путин и ја ћемо се састати на договореној локацији у Будимпешти, да видимо можемо ли да окончамо овај неславни рат између Русије и украјине'', написао је Трамп на свом налогу на мрежи Трутх Социал (Истина).
Он је навео да су Путин и он дуго разговарали о трговини Русије и САД након што рат са Украјином буде окончан.
Истакао је да је Путин честитао на ''великоим постигнућу мира'' на Блиском истоку, о чему се ''сањало вековима''.
''Заиста верујем да ће успех на Блиском истоку помоћи у нашим преговорима о окончању рата Русије и Украјине'', навео је амерички председник.