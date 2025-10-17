clear sky
13°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Линија 74 привремено скраћена због јесењег маратона на Фрушкој гори

17.10.2025. 10:35 10:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: gspns.co.rs

Линија 74 привремено скраћена због јесењег маратона на Фрушкој гори

Због одржавања 11. јесењег планинарског маратона на Фрушкој гори, траса аутобуске линије 74 (Нови Сад – Поповица) биће привремено скраћена у суботу, 18. октобра 2025. године, од 07:00 до 17:00 часова.

Поласци из Новог Сада обављаће се до раскрснице Фрушкогорског пута и Мајданске улице, одакле ће аутобуси наставити вожњу по редовном реду за Нови Сад.

Путници се моле да планирају своје путовање у складу са овим привременим изменама.

ГСП гсп нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај