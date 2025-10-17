Линија 74 привремено скраћена због јесењег маратона на Фрушкој гори
17.10.2025. 10:35 10:36
Због одржавања 11. јесењег планинарског маратона на Фрушкој гори, траса аутобуске линије 74 (Нови Сад – Поповица) биће привремено скраћена у суботу, 18. октобра 2025. године, од 07:00 до 17:00 часова.
Поласци из Новог Сада обављаће се до раскрснице Фрушкогорског пута и Мајданске улице, одакле ће аутобуси наставити вожњу по редовном реду за Нови Сад.
Путници се моле да планирају своје путовање у складу са овим привременим изменама.