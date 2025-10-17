clear sky
КОРОНА СЕ ВРАЋА СА БОЛНИМ СИМПТОМИМА Београђанка се пожалила на умор, а онда су се ствари погоршале

17.10.2025. 11:07 11:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
Фото: Pixabay, ilustracija

После годину и по дана од последње инфекције, корона је поново погодила Ану С. из Београда, али овај пут са необичним симптомом – сувим и болно црвеним грлом.

Првобитно малаксала након путовања, она је симптоме приписивала умору, али су се током ноћи претворили у јаку главобољу, хладноћу и бол у зглобовима.

„ Јутрос је све исто. Температура ми не прелази 37, али грло ме и даље боли, као и мишићи и зглобови. Лекар ми је рекао да имам корону и препоручио витамине, доста течности и мировање. Моје искуство показује да вирус сада највише напада грло, и зато је важно да људи не излазе из куће“, каже Ана.

Др Бисерка Обрадовић објашњава да ковид често прати храпавост гласа, болове у мишићима и леђима, као и грлобољу. 

Лечење је симптоматско, а антибиотике треба избегавати. Она додаје да је број оболелих вероватно већи од званично регистрованог јер многи грађани избегавају тестирање или се јављају тек након што вирус прође.

„ Имамо раст броја оболелих, нарочито у групи од 50 до 60 година. Пацијенти најчешће питају како да се лече, али ретко се тестирају“, истакла је др Обрадовић.

Дневник/ Телеграф.рс

корона симптоми
Вести Друштво
