ЕВРОЛИГА: Кошаркаши Црвене звезде дочекују Реал, Партизан гостује Басконији
Кошаркаши Црвене звезде вечерас у Арени дочекују Реал, док ће Партизан гостовати Басконији у мечевима 5. кола Евролиге.
Звезда дочекује Реал са скором 2-2, на крилима две везане евролигашке победе и атмосфером у екипи и на трибинама које су значајно поправљене доласком Саше Обрадовића на клупу.
У уторак је Звезда пред нешто више од 18.000 навијача савладала дотле првопласирани Жалгирис, а према најавама подршка са трибина Арене ће вечерас бити још бројнија.
Реал, који је после тријумфа над Партизаном у среду на скору 3-1 и три славља у Евролиги у низу, жели да настави серију победа у Београду, где је савладао Звезду на претходна три гостовања.
Партизан ће да скором 2-2 на мегдан Басконији која је сезону отворила са четири пораза у Евролиги па је тренер екипе Паоло Галбиати под великим притиском.
Делује да "црно-бели" имају добру шансу да вечерас коначно прекину серију пораза на гостовању у Виторији, где су изгубили сва три меча од повратка у Евролигу, сваки у неизвесним завршницама.