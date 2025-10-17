clear sky
13°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОТРОШАЧИ, ОПРЕЗ!

ХИТНО ПОВЛАЧЕЊЕ ПРОИЗВОДА САМОИНИЦИЈАТИВНО И ИЗ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ Могуће присуство комадића метала

17.10.2025. 10:25 10:42
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

ЛЕДО плус д.о.о. Загреб је самоиницијативно и из предострожности опозвао производ Њоки Премиум од 500 грама због могућег присуства комадића метала у садржају, саопштили су данас из Државног инспектората.

Повлачење се односи искључиво на њоке са роком трајања 12. март 2026. године и серијом производње Л:250312, који су јасно назначени на полеђини паковања. Њоке производи Фриком д.о.о., а на тржиште их ставља Ледо плус д.о.о. 

Разлог опозива је потенцијално присуство страног тела металног порекла у производу. Из Леда су саопштили да су предузете све потребне превентивне мере и додатне безбедносне провере како би се утврдиле све околности и спречило понављање сличне ситуације.

Купци не треба да конзумирају производ из наведене серије. 

Позвани су сви потрошачи који су купили производ из серије Л:250312 с роком трајања 12. март 2026. да га врате у продавницу у којој су га купили, уз донођшење рачуна. 

У саопштењу се наводи да производ није у складу с Уредбом о утврђивању општих начела и услова Закона о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране и утврђивању поступака у области безбедности хране, преноси Јутарњи.хр.

(k1info.rs)

повлачење са тржишта
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај