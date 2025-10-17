ПОТРОШАЧИ, ОПРЕЗ!
ХИТНО ПОВЛАЧЕЊЕ ПРОИЗВОДА САМОИНИЦИЈАТИВНО И ИЗ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ Могуће присуство комадића метала
ЛЕДО плус д.о.о. Загреб је самоиницијативно и из предострожности опозвао производ Њоки Премиум од 500 грама због могућег присуства комадића метала у садржају, саопштили су данас из Државног инспектората.
Повлачење се односи искључиво на њоке са роком трајања 12. март 2026. године и серијом производње Л:250312, који су јасно назначени на полеђини паковања. Њоке производи Фриком д.о.о., а на тржиште их ставља Ледо плус д.о.о.
Разлог опозива је потенцијално присуство страног тела металног порекла у производу. Из Леда су саопштили да су предузете све потребне превентивне мере и додатне безбедносне провере како би се утврдиле све околности и спречило понављање сличне ситуације.
Купци не треба да конзумирају производ из наведене серије.
Позвани су сви потрошачи који су купили производ из серије Л:250312 с роком трајања 12. март 2026. да га врате у продавницу у којој су га купили, уз донођшење рачуна.
У саопштењу се наводи да производ није у складу с Уредбом о утврђивању општих начела и услова Закона о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране и утврђивању поступака у области безбедности хране, преноси Јутарњи.хр.