clear sky
11°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈКП „Тржница“ позива: Јавна лицитација за закуп пословних простора 22. октобра

17.10.2025. 09:31 09:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник/ Филип Бакић

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад обавештава да ће се јавна лицитација за давање у закуп пословних простора на Рибљој, Сателитској, Темеринској, Најлон, Кванташкој и Петроварадинској пијаци, као и у Футошкој улици 36-38, одржати у среду, 22. октобра у 10.00 сати.

Лицитација ће бити одржана у просторијама ЈКП „Тржница“, Улица Жике Поповића 4.

Сва додатна обавештења могу се добити у Служби за комерцијалне послове ЈКП „Тржница“ (Улица Жике Поповића 4) или телефоном 021/48-08-555, радним даном од 8.00 до 14.00 сати, као и на огласним таблама на свакој од пијаца.

Више информација о лицитацији доступно је и на интернет презентацији предузећа: www.nstrznica.co.rs

 

пијаца јкп тржница
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај