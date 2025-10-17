ЈКП „Тржница“ позива: Јавна лицитација за закуп пословних простора 22. октобра
17.10.2025. 09:31 09:32
Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад обавештава да ће се јавна лицитација за давање у закуп пословних простора на Рибљој, Сателитској, Темеринској, Најлон, Кванташкој и Петроварадинској пијаци, као и у Футошкој улици 36-38, одржати у среду, 22. октобра у 10.00 сати.
Лицитација ће бити одржана у просторијама ЈКП „Тржница“, Улица Жике Поповића 4.
Сва додатна обавештења могу се добити у Служби за комерцијалне послове ЈКП „Тржница“ (Улица Жике Поповића 4) или телефоном 021/48-08-555, радним даном од 8.00 до 14.00 сати, као и на огласним таблама на свакој од пијаца.
Више информација о лицитацији доступно је и на интернет презентацији предузећа: www.nstrznica.co.rs