ПРЕД ПРВУ ОВОСЕЗОНСКУ УТАКМИЦУ РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ У ЕВРОКУПУ: Оправдати улогу апсолутног фаворита

16.10.2025. 22:55 23:01
Пише:
Дневник
Ф. Бакић
Фото: Dnevnik.rs

Време је за Европу. Рукометаши Војводине прошле сезоне су освојили три трофеја, али им је измакао онај најважнији у домаћем првенству. Кандидатуру за то истакли су са пет везаних победа у Аркус лиги, а у петак крећу у поход на другу титулу у Еврокупу. 

Пред четом Владана Матића су два окршаја са екипом Ст.И.Ф. Странда са Фарских Острва у другом колу Еврокупа, а све сем убедљивих победа црвено-белих било би равно сензацији. Прва утакмица игра се у петак од 18 сати, а друга у недељу у исто време. Оба меча играју се у СЦ Слана бара у Новом Саду.

Први помоћник Владана Матића, Милутин Лучић очекује две рутинске победе, али је нагласио да је фокус и озбиљан приступ утакмици обавезан упркос неатрактивном противнику.

-У одличној смо форми у првенству и на време смо ухватили залет пре него што крене густ распоред. Не бежимо од улоге апсолутног фаворита против Фарана, уверени смо у пролаз даље, али морамо да будемо озбиљни и да то потврдимо на терену. Урадили смо видео анализу противника и добро смо се спремили. Уколико све буде по плану у наредном колу поново ћемо имати нешто слабијег ривала пошто је жреб делимично диригован, па нас потенцијални окршаји са екипама високог квалитета очекују у завршници такмичења - јасан је помоћни тренер црвено-белих.

Лучић је у Вошу стигао сезону након историјске титуле у Еврокупу 2023. године, а неколико утакмица је самостално водио први тим у периоду након растанка клуба са Борисом Ројевићем и пре доласка Владана Матића

Војин Чабрило позвао навијаче 

Поред опорављеног Стефана Додића који на почетку сезоне ведри и облачи одлично су се показали и нови играчи, у првом реду Југа Еномото и Војин Чабрило. Овај бековски тројац најсазлужнији је за пет победа из исто толико мечева у Аркус лиги.

-Имамо одличне резултате у домаћем првенству и желимо да наставимо с добрим играма и у Еврокупу. Да би и даље бележили победу за победом потребна нам је подршка с трибина и надам се да ће атмосфера у петак и у недељу да буде врхунска - рекао је Чабрило.

Када је реч о осталим представницима наше државе у европским такмичењима Партизан је поражен од Некса 22:30 у Нашицама у Лиги Европе, Металопластика у суботу од 18 сати игра са Сур Арауом у другом колу Еврокупа (у првом сусрету било је 30:28 за Швајцарце), док Динамо из Панчева гостује Карвини у Чешкој у недељу од 18 часова такође у Еврокупу.

Српски тимови у Еврокупу

Петак

Ст.И.Ф. Странда - Војводина (18)

Субота

Металопластика - Сур Арау 28:30 (18)

Недеља

Војводина Ст.И.Ф. Странда (18)

Вошин кутак рк војводина
Спорт Рукомет
