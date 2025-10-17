ВЕЉКО ПАУНОВИЋ: "Његова порука је најемотивнија коју сам икада добио"
Вељко Пауновић недавно је добио отказ у Овиједу, у међувремену постао главни кандидат за селектора Србије, али ће по свему судећи сезону наставити као коментатор ТВ платформе "ДАЗН".
Недавно је гостовао у емисији "Марке" у којој је говорио и о могућности да преузме "Орлове", али и разним другим стварима у шпанском фудбалу и својој седмомесечној епизоди у Овиједу.
Увео је овај симпатичан тим у Ла лигу, али се у њој није задржао, упркос шест освојених бодова у јако тешком распореду на старту сезоне.
У том периоду имао је највише сукоба са играчем Хаисемом Хасаном, али су на крају се растали у пријатељском расположењу.
Почело је све када је Хасан асистирао за победу против Реал Сосиједада и иронично поручио Пауновићу:
"Стави ме на клупу!"
Српски тренер је пословично миран и успео је да исконтролише ситууацију у том моменту.
"То што се догодило са Хасаном је потпуно разумљиво. Такве ствари се дешавају. Он је то разумео, изгладили смо све, и то је најважније. Мислим да се најбоље учи када постоје последице, иако, реално, није било ништа страшно – само опомена да се такве ствари не толеришу", рекао је Пауновић.
Затим је открио да га је ганула Хасанова порука коју му је потом послао.
"Његова порука је била једна од најемотивнијих које сам икада добио. Извинио се одмах након свега што се десило, а таквих тензија има сваке недеље. Најважније је поштовање, а то међу нама никада није изостајало. Посебно ми је значило то што ми је написао да је напредовао уз мене. И не само он, већ цела екипа. То ми је остало урезано јер су сви памтили ону његову реакцију, а на крају је испало потпуно другачије", открио је Пауновић.