ПОСЛЕ 18 САТИ РАСПРАВЕ ЗАГРЕБ ПРОМЕНИО НАЗИВЕ ЧЕТИРИ УЛИЦЕ Уклоњене везе са усташким режимом
ЗАГРЕБ: Скупштина Града Загреба донела је одлуку о промени назива улица које су носиле имена особа везаних за усташку НДХ на седници која је почела јуче у 9 сати ујутру, а завршена је ноћас у 3 сата по поноћи.
Одлука је донета већином гласова након бурне расправе у којој су против били представници опозиције.
Том одлуком преименоване су улице у насељу Ивања Река, на подручју Градске четврти Пешченица - Житњак. Улица Владимира Арка преименована је у Улицу Срећка Липохара, хрватског бранитеља, Улица Антуна Бонифачића у Улицу Сидоније Ердоди Рубидо, прве хрватске примадоне. Улица Филипа Лукаса добила је име Наде Ивељић, књижевнице, а Улица Ивана Шарића добила је име хрватског фудбалера Јосипа Kуже.
Опозициони градски одборник Златко Хасанбеговић (Блок за Хрватску) преименовање улица назвао је "југославенским, комунистичким злодухом надахнутом насртају на хрватско народно памћење и скупштинској егзекуцији њихових истакнутих симбола".
Владајућима је рекао да имају моћ да спроведу своју вољу али и поручио да су уверени да ће доћи тренутак кад ће тој истој Градској скупштини учинци њиховог противрватског, штеточинског поступања бити поништени.
"Отвара се простор да у промењеним околностима хрватски великани, не више на периферији, већ у средишту Загреба добију улице које заслужују", истакао је Хасанбеговић, уз поруку владајућима да "батина има два краја", пренели су хрватски медијји,