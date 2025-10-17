ПРЕДСТАВА „ИСПРЕПЛЕТЕНА ПРАВА” НА ФЕСТИВАЛУ „БЕЗВРЕМЕНИ” Дирљиво луткарско путовање кроз међугенерацијски дијалог
Уоквиру фестивала „Безвремени“, 18. октобра, од 11.30 часова, у Новосадском позоришту - Újvidéki Színház, публика ће имати прилику да погледа изузетну луткарску представу „Испреплетена права“, коју потписује Диспари Театро из италијанског града Кунео.
Ова нежна, поетична и визуелно раскошна представа доноси пет кратких прича које, без иједне изговорене речи, илуструју чланке „Повеље о правима између генерација“. На сцени се шесторо уметника, узраста од 20 до 69 година, повезује кроз покрет, музику уживо и луткарство обликујући емотивну таписерију која проговара о повезаности, разумевању и људској блискости упркос времену и годинама.
Представа „Испреплетена права“ настала је из позоришно-лабораторијског процеса у којем је учествовала међугенерацијска група уметника посвећена истраживању предрасуда и дискриминације засноване на старосној доби. У тихом дијалогу лутака, тела и музике, представа осветљава однос између младости и старости, снаге и крхкости, памћења и будућности. Публика не слуша већ осећа, не посматра већ препознаје себе у призорима који призивају емоције заборављене свакодневицом. Након изведбе, планиран је и разговор са публиком, чиме се уметнички доживљај претвара у заједничку рефлексију и дијалог о суштинским питањима људског достојанства и повезаности.
Уметност која повезује
Режију и текст потписује Gimmi Basilotta, који заједно са Letizijom Casellom, Franceskom D’Abramo i Martom Marandolom чини глумачку поставу. Музичку димензију стварају IsaccoBasilotta i Frank Priola, док лутке потписује сам Gimmi Basilotta, а костиме Elisa Michelis. Уместо класичне нарације, „Испреплетена права“ користи универзални језик покрета и музике како би приближила публици оно што се често не може изговорити, емоцију старости, лепоте и пролазности.
У времену када друштво често губи контакт са идејом међугенерацијског разумевања, ова представа нас подсећа да свака генерација носи део истине, део снаге и део приче коју треба испричати. Лутке у рукама извођача нису само фигуре, оне су продужетак емоција, сећања и односа, симболи свих нас који трагамо за смислом и прихватањем у свету који се непрестано мења.
О фестивалу „Безвремени“
Фестивал „Безвремени“ представља први уметнички ангажовани фестивал у Србији посвећен истраживању и указивању на проблем дискриминације старијих особа, кроз форму театра заједнице. Организован од стране Фондације Нови Сад – Европска престоница културе, у сарадњи са Трупом Држ’ не дај и Црвеним крстом Србије, фестивал осветљава дубоко укорењене предрасуде према старијим људима у савременом друштву. Фестивал истражује различите аспекте дискриминације са којима се старији суочавају од социјалних и пензионих политика, преко родне равноправности и запошљавања, до приступа здравственој заштити. Посебан фокус овогодишњег издања стављен је на тему деменције, болести која не погађа само појединца, већ и његове ближње, заједницу и друштво у целини. Тиме не само да пружа уметничку рефлексију, већ и заговара конкретне промене: оснивање дневних центара за особе оболеле од деменције и развој услуга подршке за њихове неговатеље.
Кроз разноврсне позоришне форме и представе које спајају професионалце и аматере, младе и старије, „Безвремени“ отвара простор за дијалог, емпатију и заједничко промишљање о будућности у којој старост није граница, већ богатство искуства.
Фестивал је део међународног пројекта Age AgainsttheMachine, који реализује Фондација Нови Сад – Европска престоница културе, у партнерству са Црвеним крстом Србије, Универзитетом у Евори (Португалија), Диспари Театром (Кунео, Италија), Брамом Театром (Гољенов, Пољска), Nordisk Тeater laboratoriumom (Холстебро, Данска) и Трупом Држ’ не дај (Нови Сад, Србија). Пројекат подржава Европска унија кроз програм ЦЕРВ – Network of Towns, као и Град Нови Сад и Министарство културе Републике Србије. Посебна захвалност упућена је Новосадском позоришту – ÚјвидéкиСзíнхáз и Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије.
Диспари Театро – театар између генерација и градова
Диспари Театро је нови продукциони центар који обједињује искуство три реномиране италијанске трупе: Compagnia I lMelarancio из Кунеа, Онда Театро и Театро Пополаре Еуропео из Торина. Њихова визија је јасна, створити простор за уметничке иновације у којем се театар за децу, театар заједнице и социјални театар сусрећу и преплићу.
- Театар који је моћан, неопходан и сензибилан - како га описују оснивачи, постаје модел савременог деловања у заједници.
Диспари Театро има своје седиште у историјској згради CasettaToselli и некадашњој цркви Santa Chiara у Кунеу, која је претворена у културни центар и театар са двема сценама укупног капацитета од око 400 места. Друга база налази се у Торину, у простору Спазио БАЦ, намењеном образовању, грађанској партиципацији и уметничком истраживању.
Кроз вишедеценијско искуство трупе Il Melarancio, која је од 1982. обликовала генерације младих гледалаца и уметника, Диспари Театро наставља да развија инклузивни модел рада који комбинује уметничку изврсност са друштвеном одговорношћу. Као социјална кооператива, Диспари повезује јавне институције, локалне заједнице и међународне партнере, стварајући јединствен пример децентрализоване културне инфраструктуре у Италији.
Годишње реализују више од 150 сопствених представа и 90 гостујућих програма, окупљајући уметнике из читаве Европе. Њихови пројекти, попут Officina Santachiara Estate и европског програма Age Againstthe Machine, посвећени су темама међугенерацијског дијалога, инклузије и друштвене одрживости.
Гостовање Диспари Театра на фестивалу „Безвремени“ представља више од уметничког догађаја – то је мост између култура, генерација и идентитета, прилика да публика у Србији искуси снагу лутке, покрета и тишине као универзалног језика који превазилази границе времена и простора.
„Испреплетена права“ нас подсећа да старост и младост нису супротности већ нити истог ткања. У времену које често раздваја, ова представа нас учи како да поново будемо испреплетени људски, емотивно и међусобно.