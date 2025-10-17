clear sky
(ФОТО, ВИДЕО) ЈЕЗИВА ЕКСПЛОЗИЈА У БУКУРЕШТУ Стамбена зграда сравњена, има мртвих и повређених

17.10.2025. 10:25 10:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: TANJUG/ AP Photo

У четвртак, у четврти Рахова у Букурешту, одјекнула је снажна експлозија која је уништила делове стамбене зграде и изазвала панику међу становницима.

Пети и шести спратови објекта потпуно су сравњени, а делови фасаде пали су на тротоар и оближње аутомобиле.

Две особе су погинуле, док је најмање 12 људи повређено. 

3
Фото: TANJUG/ AP Photo

Експлозија није изазвала пожар, али су штете огромне, а спасиоци претражују терен како би проверили да ли се неко налази под рушевинама.

Експлозија се догодила у близини Средње школе "Димитрије Болинтинеану", где је десеторо деце затражило медицинску помоћ након што су погођени стакленим крхотинама. Настава је привремено обустављена, а цео блок и околне улице евакуисани.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo

Сведоци кажу да се експлозија чула "као бомба", а ударни талас затресао је прозоре у околним зградама. Непотврђени извори наводе да се мирис гаса осећао у блоку већ неколико дана пре несреће, док локалне службе наводно нису реаговале на време.

У зони несреће распоређена је велика снага хитних и спасилачких служби, а саобраћај је обустављен док трају радови на обезбеђивању и уклањању рушевина.

румунија букурешт
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
