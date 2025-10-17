(ФОТО, ВИДЕО) ЈЕЗИВА ЕКСПЛОЗИЈА У БУКУРЕШТУ Стамбена зграда сравњена, има мртвих и повређених
У четвртак, у четврти Рахова у Букурешту, одјекнула је снажна експлозија која је уништила делове стамбене зграде и изазвала панику међу становницима.
Пети и шести спратови објекта потпуно су сравњени, а делови фасаде пали су на тротоар и оближње аутомобиле.
Две особе су погинуле, док је најмање 12 људи повређено.
Експлозија није изазвала пожар, али су штете огромне, а спасиоци претражују терен како би проверили да ли се неко налази под рушевинама.
Just now💥💥💥
Huge explosion in Bucharest, Romania 🇷🇴 in an apartment building
Most probably a gas leak
Two victims identified so far pic.twitter.com/NPBfGXv1ds
— Lord Dracula (@LordD71862) October 17, 2025
Експлозија се догодила у близини Средње школе "Димитрије Болинтинеану", где је десеторо деце затражило медицинску помоћ након што су погођени стакленим крхотинама. Настава је привремено обустављена, а цео блок и околне улице евакуисани.
Сведоци кажу да се експлозија чула "као бомба", а ударни талас затресао је прозоре у околним зградама. Непотврђени извори наводе да се мирис гаса осећао у блоку већ неколико дана пре несреће, док локалне службе наводно нису реаговале на време.
У зони несреће распоређена је велика снага хитних и спасилачких служби, а саобраћај је обустављен док трају радови на обезбеђивању и уклањању рушевина.
Bubuitura s-a auzit in tot Bucurestiul. Pana si eu am simtit-o in Pipera.
2 morti, 11 raniti in explozie. Rahova. pic.twitter.com/VIkQflfuSe
— Lucian Mindruta (@LucianMindruta) October 17, 2025