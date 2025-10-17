clear sky
Дарови љубави деци на Клиници за дечју хирургију поводом Покрова Пресвете Богородице

17.10.2025. 09:55 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
2
Фото: Епархија Бачка

У духу празника Покрова Пресвете Богородице, Добротворна установа Епархије бачке „Владика Платон Атанацковић“ обрадовала је пакетићима децу која се лече и опорављају на Клиници за дечју хирургију Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду.

Пакете су у име установе уручили протојереј Бранислав Мркић и протонамесник Лазар Мајсторовић, уз молитвене жеље за што скорије оздрављење малишана. Дарове су примили професор др Борко Милановић, директор Института, др Андреа Ђуретић, помоћник директора, и Андријана Барјактаревић, главна сестра Института.

2
Фото: Епархија Бачка

У припреми пакета учествовали су средњошколци и студенти, показујући веру и љубав према ближњима. 

Ова акција је део пројекта „Милосрђе“ који реализује Добротворна установа уз подршку Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, као израз бриге Цркве према болесној деци и њиховим породицама.

Нови Сад
