ЈКП „Новосадска топлана“ од понедељка очитава стања на бројилима

17.10.2025. 09:28 09:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Радници Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ од понедељка започеће очитавање стања утрошка топлотне енергије на мерилима топлоте и на водомерима за топлу потрошну воду за месец октобар.

Потрошачи, а посебно станари индивидуалних стамбених зграда, моле се да омогуће овлашћеним лицима приступ мерним инструментима у топлотној подстаници, како би очитавање протекло несметано и у складу са планом.

ЈКП „Новосадска топлана”
