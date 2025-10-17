ЈКП „Новосадска топлана“ од понедељка очитава стања на бројилима
17.10.2025. 09:28 09:29
Коментари (0)
Радници Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ од понедељка започеће очитавање стања утрошка топлотне енергије на мерилима топлоте и на водомерима за топлу потрошну воду за месец октобар.
Потрошачи, а посебно станари индивидуалних стамбених зграда, моле се да омогуће овлашћеним лицима приступ мерним инструментима у топлотној подстаници, како би очитавање протекло несметано и у складу са планом.