ЗРЕЊАНИНЦУ ПОСЛЕ САСЛУШАЊА ОДРЕЂЕН ПРИТВОР Крио дрогу у близини познатог градског купалишта
Зрењанинцу В. С. (26), осумњиченом да је починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, решењем Вишег суда у Зрењанину је одређен притвор до 30 дана.
Он је саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, које је поднело предлог да му се одреди притвор због постојања околности да ће ометати поступак утицањем на сведоке, као и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.
Тужилаштво је донело наредбу о спровођењу истраге због сумње да је В. С. у периоду од априла до 14. октобра ове године, у Зрењанину, у више наврата продавао опојну дрогу амфетамин.
На терет му се ставља и да је у дворишту куће у којој живи и у близини градског купалишта Пескара неовлашћено, ради продаје, држао амфетамин, у укупној количини од око 155 грама.
Дрогу су му одузели припадници зрењанинске полиције.