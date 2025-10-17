clear sky
13°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕРУЈЕТЕ ЛИ У БАЈКЕ Фестивал у Руменци у знаку Ханса Кристијана Андерсена

17.10.2025. 11:20 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Промо

У Културном центру Руменка, Ослобођења 26, вечерас са почетком у 17 часова свечано ће бити отворен шести Фестивал бајке „Верујете ли у бајке“, уз присуство званичника Града Новог Сада.

Фестивал ће се одржати и сутра, 19. октобра, истовремено почевши у 17 часова, а улаз је слободан уз претходну резервацију на број 064/84-61-621.

Концепт фестивала представља тумачење бајке као традиционалне књижевне форме кроз различите уметничке форме – савремено и луткарско позориште, плес, музика, пантомима и друге сценске интерпретације. Овај јединствени фестивал, са међународним карактером, улази у шесту годину постојања и препознат је као програм високог уметничког квалитета који окупља публику свих старосних група.

Први дан манифестације отвориће музички наступ сопрана Сенке Солдатовић са Дизнијевим интерпретацијама бајки, а музичко-сценско извођење Плесног студија „КЦ Руменка“ инспирисано је музиком из бајки. Посебна новина ове године је пројекција филма „Снежана“ (Дизнијев римејк из 2024).

2
Фото: Промо

Другог дана фестивала биће изведене сценске интерпретације бајки, укључујући представу луткарског позоришта „Пинокио“ из Београда и театар сенки „Сенке и облаци“ из Скопља, као и праћене мултимедијалном изложбом о Џ.Р.Р. Толкину, читањем бајки са Данијелом Ћирјаковић и ликовним радионицама.

Фестивал баштини архетипске приче о борби добра и зла уз фантастичне елементе и наглашава значај веровања у „чудесно“, јачајући међусобно пријатељство и сарадњу културних институција у очувању културног наслеђа.

руменка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај