ВЕРУЈЕТЕ ЛИ У БАЈКЕ Фестивал у Руменци у знаку Ханса Кристијана Андерсена
У Културном центру Руменка, Ослобођења 26, вечерас са почетком у 17 часова свечано ће бити отворен шести Фестивал бајке „Верујете ли у бајке“, уз присуство званичника Града Новог Сада.
Фестивал ће се одржати и сутра, 19. октобра, истовремено почевши у 17 часова, а улаз је слободан уз претходну резервацију на број 064/84-61-621.
Концепт фестивала представља тумачење бајке као традиционалне књижевне форме кроз различите уметничке форме – савремено и луткарско позориште, плес, музика, пантомима и друге сценске интерпретације. Овај јединствени фестивал, са међународним карактером, улази у шесту годину постојања и препознат је као програм високог уметничког квалитета који окупља публику свих старосних група.
Први дан манифестације отвориће музички наступ сопрана Сенке Солдатовић са Дизнијевим интерпретацијама бајки, а музичко-сценско извођење Плесног студија „КЦ Руменка“ инспирисано је музиком из бајки. Посебна новина ове године је пројекција филма „Снежана“ (Дизнијев римејк из 2024).
Другог дана фестивала биће изведене сценске интерпретације бајки, укључујући представу луткарског позоришта „Пинокио“ из Београда и театар сенки „Сенке и облаци“ из Скопља, као и праћене мултимедијалном изложбом о Џ.Р.Р. Толкину, читањем бајки са Данијелом Ћирјаковић и ликовним радионицама.
Фестивал баштини архетипске приче о борби добра и зла уз фантастичне елементе и наглашава значај веровања у „чудесно“, јачајући међусобно пријатељство и сарадњу културних институција у очувању културног наслеђа.