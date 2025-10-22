“Покушај да се државност тзв. Косова верификује” МИЛИВОЈЕВИЋ: УКИДАЊЕ УНМИК ЗНАЧИЛО БИ УКИДАЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1244 СБУН или њену промену
БЕОГРАД: Каријерни дипломата Зоран Миливојевић изјавио је данас да се САД и Велика Британија већ годинама залажу за укидање УНМИК-а и да је то политички став, наводећи да би то значило укидање или промену Резолуције 1244 СБ УН. Миливојевић је, осврћући се на излагања представника САД и Велике Британије на јучерашњој седници Савета безбедности УН (СБ УН), за Танјуг рекао да је поновно истицање тог става у овом тренутку покушај да се државност тзв. Косова верификује у Уједињеним нацијама.
Ништа ново и ништа што би могло да забрине више него што је то био случај и прошли пут. Мислим да не треба придавати пажњу томе више од онога што већ знамо од раније. Моје мишљење је да то нема никакве шансе, а ја у томе препознајем политички став, јер би то значило и укидање Резолуције 1244 или њену промену, навео је Миливојевић.
Додао је да се статусно питање Косова и Метохије дефинитивно не може решити без Савета безбедности.
Оно што стоји у Резолуцији је основа за статусно питање и због тога ми инсистирамо на Резолуцији. То је прва ствар, а друга је то што је Савет безбедности прво позван да се брине о миру и стабилности и зато постоји КФОР и његов мандат је управо то, указао је Миливојевић.
Навео је да се државност тзв. Косова није потврдила ни на унутрашњем ни на спољном плану и да две трећине човечанства то не прихвата.
Ствари су сад већ доведене, ја бих рекао, до једне ситуације кад ми треба да разговарамо само о томе како да сачувамо мир, како да се та безбедност обезбеди због овога шта тамо чини Курти. Ево, позвали су га да формира владу. Не верујем да ће формирати, али није важно. Мислим да је он изгубио ту подршку у неким западним силама. Почео је од Америке и то се видело, рекао је Миливојевић. Он је навео да је победа Српске листе на локалним изборима демонстрирала одлучност српског народа да ту остане и да се бори свим средствима за свој опстанак.
Миливојевић је истакао да ни западне силе више не могу да игноришу чињеницу да је српски народ одлучан да користи и институционални и правни оквир за свој опстанак, односно да користи инструменте, стандарде и норме које важе за цивилизовани свет.
И ови западни центри моћи који имају неког интереса више не могу да не уваже српски фактор. Морају тражити решење које не доводи у питање стабилност, безбедност, мир, рекао је Миливојевић.