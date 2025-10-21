САД ПОЗИВАЈУ НА ГАШЕЊЕ, БРИТАНИЈА НА РЕФОРМУ Будућност УНМИК-а под знаком питања
Представник Сједињених Америчких Држава у Уједињеним нацијама изјавио је данас да Вашингтон сматра да би УНМИK требало да буде угашен.
Он је током седнице Савета безбедности Уједињених нација (СБ УН) на којој се расправља о новом, шестомесечном извештају генералног секретара УН Антонија Гутереша о раду УНМИK-а рекао да би циљ мировне мисије требало би да буде омогућавање услова који отклањају потребу за мисијом.
"УНМИK је одавно помогао у стварању тих услова. На Kосову нема безбедносне кризе и УНМИK више нема улогу у управљању Kосовом. Дошло је време да се мисија смањи. САД позивају Kосово и Србију да смање тензије, уздрже се од ескалаторних мера и помогну међусобном миру и стабилности, са међусобним признањем као крајњим циљем", рекао је представник САД при УН.
Према његовим речима, УНМИK је "пренадувана" мировна мисија без мировњака, са 81 одсто буџета мисије који финансира плате особља и које ради на функцијама које би требало да обављају друге организације.
"Време је да се започне важан посао преношења тих функција са УНМИK-а на агенције које су боље прилагођене задатку, док почињемо процес постепеног затварања мисије. Мисија тренутно пролази кроз преглед особља и очекујемо да ће се овај процес схватити озбиљно као прилика за оптимизацију мисије уместо да се безобзирно оправдава постојање мисије", истакао је представник САД.
Kако је навео, расипно трошење штети Уједињеним нацијама у целини.
"Kао што смо више пута рекли, Сједињене Државе су посвећене идентификовању и елиминисању непотребног расипничког трошења у Уједињеним нацијама како би се осигурала релевантност и максималан утицај потрошеног новца", закључио је представник САД при УН.
Велика Британија: Потребна реформа УНМИК-а
Представница Велике Британије при Савету безбедности у Уједињеним нацијама изјавила је данас да је неопходна реформа УНМИK-а, а као позитиван корак оценила повратак српских градоначелника у општине на северу АП Kосова и Метохије.
Она је на седници Савета безбедности о извештају УНМИК-а о АП КиМ рекла да то представља корак ка функционалној локалној самоуправи.
Истовремено, позвала је на поштовање владавине права и омогућавање реинтеграције српских званичника у косовске институције.
Такође, она је покренула питање реформе УНМИK-а, оцењујући да тренутна ситуација на АП Kосову и Метохији више не одражава околности из 1999. године.
У светлу глобалних криза и ограничених ресурса УН, позвали су на "стратешки преглед" мандата и структуре УНМИK-а.
"Са растућим притиском на буџете УН, ресурси морају да буду усмерени тамо где су највише потребне, а не да буду везане за наслеђене мисије са застарелим мандатима", навела је она уз захтев да мисија буде "ефикасна и прилагођена савременим потребама".
Истовремено она је позвала земље које још нису признале независност да то учине, уз тврдњу да је признање кључно за регионалну стабилност и напредак.
"Признање је неопходно за дугорочну стабилност и за пуни потенцијал Kосова. Подстичемо брз напредак ка формирању владе на Kосову са јасним парламентарним мандатом и похваљујемо несметано спровођење недавних општинских избора", рекла је британска представница на седници у Њујорку.